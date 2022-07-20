В Коми 14-летняя школьница заставила детей «заняться сексом» на игровой площадке
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В Коми 14-летняя школьница заставила детей «заняться сексом» на игровой площадке

В Коми 14-летняя школьница заставила детей «заняться сексом» на игровой площадкеВ Коми 14-летняя школьница заставила детей раздеться и сымитировать занятие сексом

В Республике Коми 14-летняя школьница заставила 7-летнего мальчика и 8-летнюю девочку сымитировать занятие сексом. Об этом сообщает БКЛ.

По информации агентства, инцидент произошел на игровой площадке в Усть-Цилемском районе. Девочка-подросток потребовала от детей раздеться, а после заставила их изображать половой акт. При этом школьница командовала всеми действиями мальчика и девочки.

Издание также сообщило, что по факту происшествия возбуждено дело по пункту «б» части 5 статьи 132 Уголовного кодекса («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних»).

Ранее в Новосибирской школе подростки попытались изнасиловать 11-летнего мальчика. По словам отца пострадавшего ребенка, старшие дети силой затащили его сына в раздевалку спортзала на глазах учителя, который подумал, что дети просто балуются на перемене.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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