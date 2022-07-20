В Красном море открыты четыре подводных сверхсоленых озера
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Красном море открыты четыре подводных сверхсоленых озера

В Красном море открыты четыре подводных сверхсоленых озера

Ученые из Университета Майами обнаружили четыре подводных сверхсоленых озера на дне залива Акаба в северной части Красного моря. Один бассейн с соляным раствором имеет площадь 10 000 квадратных метров, а еще три небольших бассейна площадью менее 10 квадратных метров.

Подводные соленые озера наполнены насыщенным раствором соли — рапой. Их соленость примерно в восемь раз выше, чем у морской воды. Такие озера открыты в разных точках мирового океана и имеют размер от менее квадратного метра до 120 квадратных километров (бассейн Орка в Мексиканском заливе). Известно соленое озеро в Средиземном море — бассейн Аталанты в 192 километрах к западу от Крита.

В придонных водах Северной Атлантики и Антарктиды соленые озера появились вследствие вытеснения соли при образовании морского льда. В Мексиканском заливе источником появления таких озер служит слой среднеюрских отложений соли толщиной до восьми километров — дно высохшего древнего моря. Когда залив вновь наполнился водой, слой соли уже был покрыт более поздними осадочными породами, защитившими его от растворения. Теперь в ходе тектонических процессов слой соли на дне Мексиканского залива в некоторых местах выходит на поверхность дна и вступает в взаимодействие с морской водой, образуя насыщенный раствор.

В других местах источником появления таких озер тоже служит тектоническая активность. Так, глубинные воды Красного моря просачиваются в трещины, образовавшиеся на границе Аравийской и Африканской литосферных плит. Вода растворяет соль из отложений, образовавшихся в эпоху миоцена, подобно отложениям юрского периода в Мексиканском заливе. Полученный рассол затем перегревается в гидротермальной активной зоне над магматическим очагом. Нагретый рассол поднимается на морское дно, где охлаждается и оседает во впадинах в виде соляных озер.

Соляные бассейны — одна из самых экстремальных сред на Земле, но, несмотря на их высокую соленость, экзотический химический состав и полное отсутствие кислорода, эти бассейны кишат жизнью. «Пока мы не поймем пределы жизни на Земле, будет трудно определить, могут ли чужие планеты содержать какие-либо живые существа, — говорит профессор Сэм Пёркис (Sam Purkis) из Центра исследований карбонатов Университета Майами. — Открытие богатого сообщества микробов, выживающих в экстремальных условиях, может помочь уточнить пределы жизни на Земле и может быть применено к поиску жизни в других местах нашей Солнечной системы и за ее пределами».

Профессор Пёркис и его коллеги сделали свое открытие на глубине 1770 м с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата, запущенного с исследовательского судна OceanXplorer. «Нам очень повезло. Открытие произошло в последние пять минут десятичасового погружения с дистанционным управлением, которое мы могли посвятить этому проекту», — говорит профессор Пёркис. Расположенные близко к береговой линии, эти сверхсоленые бассейны с нулевым содержанием кислорода хранят информацию о цунами, внезапных наводнениях и землетрясениях в заливе Акаба, которые произошли тысячи лет назад. В этом районе залива Акаба на морском дне много разломов и трещин, связанных с тектоникой региона. «Открытые соленые бассейны расширяют известный географический диапазон соляных бассейнов Красного моря и представляют собой уникальную среду для сохранения осадочных сигналов региональных климатических и тектонических событий», — пишут исследователи.

Их работа опубликована в журнале Communications Earth & Environmen.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Лебедев рассказал об отвернувшихся от него из-за путешествия в ДНР друзьях
Лебедев рассказал об отвернувшихся от него из-за путешествия в ДНР
Гороскоп от Павла Глобы на 21 июля 2022 года: на чем стоит заострить свое внимание в этот день
Гороскоп от Павла Глобы на 21 июля 2022 года: на чем стоит заострить
В Красном море открыты четыре подводных сверхсоленых озера
В Красном море открыты четыре подводных сверхсоленых озера
Майк Новограц сравнил участников индустрии со «сборищем идиотов»
Майк Новограц сравнил участников индустрии со «сборищем идиотов»
В новом трейлере Cult of the Lamb рассказывают про NPC и мини-игры
В новом трейлере Cult of the Lamb рассказывают про NPC и мини-игры
Линда Евангелиста урегулировала судебный спор из-за "изуродовавшей" ее бьюти-процедуры
Линда Евангелиста урегулировала судебный спор из-за
Роскомнадзор объявил о маркировке Wikimedia Foundation как нарушителя закона
Роскомнадзор объявил о маркировке Wikimedia Foundation как нарушителя
В Иркутске планируют создать сквер Памяти в честь погибших в интернациональных конфликтах
В Иркутске планируют создать сквер Памяти в честь погибших в
Украинские беженцы в Норвегии выстраиваются в очереди за бесплатной едой
Украинские беженцы в Норвегии выстраиваются в очереди за бесплатной
Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек почувствует себя муравьем (15 фото)
Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек
В Коми 14-летняя школьница заставила детей «заняться сексом» на игровой площадке
В Коми 14-летняя школьница заставила детей «заняться сексом» на
Белла Хадид снялась в футуристичной фотосессии для Vogue. Автором съемки стала Елизавета Породина
Белла Хадид снялась в футуристичной фотосессии для Vogue. Автором

Топ на сегодня

Ксения Собчак заступилась за Валерия Меладзе
Ксения Собчак заступилась за Валерия Меладзе
Женский гороскоп на 20 июля 2022 года: многие знаки зодиака столкнутся с изменениями в разных сферах жизни
Женский гороскоп на 20 июля 2022 года: многие знаки зодиака
Оскар Кучера высказался о смерти известной артистки
Оскар Кучера высказался о смерти известной артистки
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям Донбасса
Российские регионы продолжают помогать освобожденным территориям
Никас Сафронов рассказал об эксгумации Градского
Никас Сафронов рассказал об эксгумации Градского

Еще по теме

В Канадском арктическом архипелаге открыты два подледных озера
В недрах Антарктиды существует тайная жизнь – ученые
Подо льдом Гренландии скрывается котловина гигантского древнего озера
В Антарктиде ученые добрались до самого загадочного озера: теперь будет раскрыто несколько тайн