В Красном море открыты четыре подводных сверхсоленых озера

Вадим Карасев

Ученые из Университета Майами обнаружили четыре подводных сверхсоленых озера на дне залива Акаба в северной части Красного моря. Один бассейн с соляным раствором имеет площадь 10 000 квадратных метров, а еще три небольших бассейна площадью менее 10 квадратных метров.

Подводные соленые озера наполнены насыщенным раствором соли — рапой. Их соленость примерно в восемь раз выше, чем у морской воды. Такие озера открыты в разных точках мирового океана и имеют размер от менее квадратного метра до 120 квадратных километров (бассейн Орка в Мексиканском заливе). Известно соленое озеро в Средиземном море — бассейн Аталанты в 192 километрах к западу от Крита.

В придонных водах Северной Атлантики и Антарктиды соленые озера появились вследствие вытеснения соли при образовании морского льда. В Мексиканском заливе источником появления таких озер служит слой среднеюрских отложений соли толщиной до восьми километров — дно высохшего древнего моря. Когда залив вновь наполнился водой, слой соли уже был покрыт более поздними осадочными породами, защитившими его от растворения. Теперь в ходе тектонических процессов слой соли на дне Мексиканского залива в некоторых местах выходит на поверхность дна и вступает в взаимодействие с морской водой, образуя насыщенный раствор.

В других местах источником появления таких озер тоже служит тектоническая активность. Так, глубинные воды Красного моря просачиваются в трещины, образовавшиеся на границе Аравийской и Африканской литосферных плит. Вода растворяет соль из отложений, образовавшихся в эпоху миоцена, подобно отложениям юрского периода в Мексиканском заливе. Полученный рассол затем перегревается в гидротермальной активной зоне над магматическим очагом. Нагретый рассол поднимается на морское дно, где охлаждается и оседает во впадинах в виде соляных озер.

Соляные бассейны — одна из самых экстремальных сред на Земле, но, несмотря на их высокую соленость, экзотический химический состав и полное отсутствие кислорода, эти бассейны кишат жизнью. «Пока мы не поймем пределы жизни на Земле, будет трудно определить, могут ли чужие планеты содержать какие-либо живые существа, — говорит профессор Сэм Пёркис (Sam Purkis) из Центра исследований карбонатов Университета Майами. — Открытие богатого сообщества микробов, выживающих в экстремальных условиях, может помочь уточнить пределы жизни на Земле и может быть применено к поиску жизни в других местах нашей Солнечной системы и за ее пределами».

Профессор Пёркис и его коллеги сделали свое открытие на глубине 1770 м с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата, запущенного с исследовательского судна OceanXplorer. «Нам очень повезло. Открытие произошло в последние пять минут десятичасового погружения с дистанционным управлением, которое мы могли посвятить этому проекту», — говорит профессор Пёркис. Расположенные близко к береговой линии, эти сверхсоленые бассейны с нулевым содержанием кислорода хранят информацию о цунами, внезапных наводнениях и землетрясениях в заливе Акаба, которые произошли тысячи лет назад. В этом районе залива Акаба на морском дне много разломов и трещин, связанных с тектоникой региона. «Открытые соленые бассейны расширяют известный географический диапазон соляных бассейнов Красного моря и представляют собой уникальную среду для сохранения осадочных сигналов региональных климатических и тектонических событий», — пишут исследователи.

Их работа опубликована в журнале Communications Earth & Environmen.