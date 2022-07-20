В Москве учредят посольство ЛНР
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В Москве учредят посольство ЛНР

Глава правительства ЛНР Сергей Козлов подписал постановление об учреждении посольства республики в Москве, документ опубликован на сайте луганского правительства.

Численность штата посольства составляет 18 человек, его территориальное расположение в документе не прописано.

Минфин ЛНР по согласованию с министерством иностранных дел республики должен выделить бюджетные ассигнования в российских рублях для аренды, приобретения, реконструкции или строительства служебных и жилых помещений посольства.

В конце феврале президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе и сотрудничестве с ними. В мае послом ДНР в России была назначена Ольга Макеева, в качестве представителя ЛНР назначили Родиона Мирошника.


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По материалам: pnp.ru

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