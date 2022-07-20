«В начале все было прозрачно и без мутных ситуаций»: Костенко отбивается от прозвища разлучницы

Казалось бы, у Тарасова и Костенко счастливая семейная жизнь — пара воспитывает троих детей. Бузова постоянно занята в проектах и не жалуется на недостаток внимания со стороны мужчин. Однако прошлые отношения футболиста и ведущей до сих пор не отпускают их.

Ольга и сейчас уверена, что Настя увела Дмитрия из семьи. Звезда с болью вспоминает о том, как в одночасье любимый выдворил ее из дома, куда тут же привел новую избранницу, теперь уже маму троих детей. Однако Костенко уверяет, что она не была причиной разрыва, и никакого обмана с ее стороны нет. «Все было ясно и понятно с самого начала. Мы много говорили по душам, наши взгляды полностью совпали и стали целями. Самое важное на начальном этапе — чтобы все было прозрачно и чисто, без иллюзий и каких-то мутных ситуаций», — объясняет она.

Спортсмен ранее признавался, что хотел наследников, но Ольга не торопилась рожать. Встретив шатенку, он воплотил свою мечту, стал многодетным папой. «Передо мной был человек, который прекрасно ко мне относился, перед которым я была собой. И мы вместе строили планы, прислушивались друг другу и налаживали свой быт. Реальность совпала с ожиданиями, и не было других мыслей кроме как создавать и стремиться к будущему», — отмечает заботливая мама.

К слову, Анастасия делится, что совсем не испытывает негативных чувств по отношению к главной блондинке страны и даже с удовольствием слушает ее песни. «Ты не попал в хит парад моих мыслей... — спела она для видео и уже потом прокомментировала вопрос про ревность. — Нет, я очень спокойно отношусь к прошлым отношениям своего мужа».

Вот только Бузова не разделяет чувства соперницы. Ольга сетует, что однажды Дмитрий оставил ее и теперь поплатился за это. «Мы могли стать самой популярной парой в стране после завершения его карьеры — высокие, красивые! Контракты, нижнее белье, свое шоу и так далее... Но, к сожалению, умной в нашей семье оказалась только я, что бы ни говорили про мои мыслительные способности. Вы все сейчас видите, что происходит с моей карьерой. Я продолжаю работать. Если не поддерживать популярность, то сохранить ее будет сложно. Предлагаю всем спортсменам отвечать согласием на предложение представителей каналов. Каждый должен выбирать свой путь», — говорила она в эфире «Матч ТВ».