В новом трейлере Cult of the Lamb рассказывают про NPC и мини-игры
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В новом трейлере Cult of the Lamb рассказывают про NPC и мини-игры

В новом трейлере Cult of the Lamb рассказывают про NPC и мини-игры


Издательство Devolver Digital продолжает знакомить игроков с Cult of the Lamb — одной из самых ожидаемых игр этого года. Проект выходит уже скоро — 11 августа состоится его релиз на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

Разработчики Cult of the Lamb представили новый трейлер, в котором показывают взаимодействие с NPC в игре. В проекте будут разные NPC, которые помогут главному герою в создании культа и работе с ним. В трейлере, который можно посмотреть ниже, демонстрируются некоторые мини-игры, которые будут у NPC.

Новый трейлер Cult of the Lamb представлен ниже, в нем есть русский язык в формате текста.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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