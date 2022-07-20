В Польше возбуждено уголовное дело в связи с нападением на российского посла
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В Польше возбуждено уголовное дело в связи с нападением на российского посла

В Польше возбуждено уголовное дело в связи с нападением на российского посла

Прокуратора Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева. Об этом рассказал сам глава российской дипмиссии.

Как утверждает Андреев, польская сторона завела уголовное дело по статье 136 Уголовного кодекса страны – "Нападение на аккредитованного дипломатического представителя". Если подозреваемых признают виновными, они могут получить тюремные сроки до пяти лет.


"Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело", — рассказал посол.

Отмечается, что прокуратура Польши проводила проверку данного инцидента в течение двух месяцев с момента нападения. В то же время полиция Варшавы так и не выявила явных нарушений в действиях своих сотрудников, находившихся на месте происшествия.

9 мая текущего года Андреев посетил в сопровождении коллег и супруги мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве. Ему преградили путь агрессивно настроенные поляки и украинцы, выкрикивавшие оскорбительные лозунги. Толпа облила посла и его сопровождение красным сиропом, после чего на кладбище появились полицейские, оттеснившие провокаторов.

В мае также стало известно, что власти республики заблокировали счета дипмиссии в Варшаве до 2 сентября текущего года. Польское правительство изъяло российскую недвижимость, в том числе здание, где ранее жили дипломаты. Теперь Варшава требует отдать здание, в котором располагается школа при посольстве РФ.

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По материалам: uposters.ru

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