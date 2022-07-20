В «Северный поток» пустили небольшие объемы газа
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В «Северный поток» пустили небольшие объемы газа

В «Северный поток» пустили небольшие объемы газаNord Stream AG: в «Северный поток» пустили небольшие объемы газа для выравнивания давления

В «Северный поток» пустили небольшие объемы газа для выравнивания давления в трубопроводе, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream AG.

«Эти небольшие объемы газа были использованы для технически необходимого выравнивания давления между Nord Stream и нижестоящим оператором», — указали в организации.

В течение нескольких часов по газопроводу 19 июля производилась небольшая прокачка газа около 2,5 тысячи кубометров в час.

Ранее еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) не ждет, что поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» возобновятся после окончания плановых работ на трубопроводе.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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