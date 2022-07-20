В США заявили о росте поставок РСЗО HIMARS на Украину
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В США заявили о росте поставок РСЗО HIMARS на Украину

В США заявили о росте поставок РСЗО HIMARS на УкраинуWP: главным приоритетом для США и НАТО стали поставки РСЗО HIMARS для Украины

Главным приоритетом лета и осени этого года для США и НАТО стали большие поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для Вооруженных сил Украины (ВСУ), но эффект от такой инициативы будет ощутим лишь следующей весной. Об этом заявил обозреватель Дэвид Игнатиус в газете The Washington Post (WP).

В материале говорится, что оборонные компании в США и странах Евросоюза резко активизировали производство вооружений, в том числе установок HIMARS. По мнению автора, большое количество HIMARS и других вооружений, а также наличие подготовленных артиллерийских экипажей, повысят вероятность «закрепления недавнего успеха» Украины.

Автор также отметил, что в случае роста поставок нового оружия и усиления учебной подготовки украинских войск ощутимые результаты военной помощи, возможно, будут видны лишь следующей весной.

Ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что западные генералы намеренно скрывают реальные данные о положении ВСУ в Донбассе. Он упрекнул во вранье высокопоставленных военных, которые дают комментарии разным телеканалам и изданиям и говорят о положении дел во время спецоперации на Украине. По словам Дэвиса, ложными данными такие «телевизионные» генералы вводят общественность в замешательство.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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