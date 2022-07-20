В Украине ликвидировали подпольную майнинг-ферму
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Харьковской области незаконно подключенную майнинг-ферму, ежемесячно потреблявшую электроэнергию на сотни тысяч гривен.
Оборудование выявили на арендованном складе недалеко от Харькова. По данным СБУ, к организации фермы причастны несколько местных жителей.
Правоохранители отметили, что злоумышленники похищали через незаконное подключение к сетям электроэнергию "в промышленных объемах":
"При этом систематическая перегрузка коммунальных сетей могла привести к масштабным перебоям с энергоснабжением объектов жилищного фонда и критической инфраструктуры в прифронтовых районах".
В СБУ заявили о проведении досудебного расследования.
Данные: СБУ.
Ранее в Киеве разоблачили мошенническую схему по привлечению средств жертв под видом инвестиций в майнинг-фермы.