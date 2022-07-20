Вакансии AMD намекают на «новые варианты» Xbox Series X | S
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Вакансии AMD намекают на «новые варианты» Xbox Series X | S

Вакансии AMD намекают на «новые варианты» Xbox Series X | S


На данный момент в мире сохраняется дефицит игровых приставок Xbox Series X и Playstation 5, несмотря на то, что они вышли в релиз уже более полутора лет назад. В прошлом поколении компании Microsoft и Sony впервые выпустили улучшенные по производительности версии приставок — Xbox One X и Playstation 4 Pro. Предполагается, что подобные версии консолей могут появиться и в этом поколении.

Процессорами для консолей Xbox и Playstation в этом поколении занимается компания AMD. Игроки обратили внимание на одну из вакансий на сайте AMD, которая намекает на возможный выход «новых вариантов» игровых приставок Xbox Series X | S и Playstation 5. AMD ищет «инженера по предварительной проверке» специально для полузаказного бизнес-подразделения AMD, специализирующегося на нестандартных конструкциях SoC для игровых консолей.

В той же вакансии отмечается, что от инженера потребуется «работа над проверкой уровня SOC на базе APU», что может говорить о новых устройствах.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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