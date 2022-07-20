Ведущий передачи на «России 1» раскрыл изнанку шоу
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Ведущий передачи на «России 1» раскрыл изнанку шоу

Ведущий передачи на «России 1» раскрыл изнанку шоуБорис Корчевников рассказал, что считает прежнюю жизнь подготовкой к шоу «Судьба человека»

Ведущий программы «Судьба человека» на «России 1» и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников рассказал о том, как готовится к съемкам шоу. Изнанку передачи он раскрыл в беседе с РИА Новости.

Корчевников признался, что считает подготовительной работой к съемкам «Судьбы человека» всю прежнюю жизнь. «Я просто прихожу со своим каким-то внутренним человеческим материалом и внутренней болью. И всегда ищу в другом ответа и отклика. Это невозможно сыграть. Это должно по-настоящему болеть. Вот тогда разговор и получается», — поделился телеведущий.

Отвечая на вопрос о том, тяжело ли ему пропускать через себя личные истории, Корчевников заявил, что любая попытка закрыться ведет к саморазрушению и выгоранию. «Чем больше открываешься чужой боли или проблеме, тем больше тебе восполняется. Это железный, хоть и удивительный закон», — уверен гендиректор «Спаса».

Ведущий добавил, что не планирует возвращаться в кино. Он уточнил, что за годы работы в телешоу настолько привык говорить от себя, что не хочет разыгрывать по ролям заранее написанный текст.

В интервью Корчевников также рассказал, что после операции на слуховом нерве у него начались проблемы. По словам ведущего, ему стало тяжелее общаться с людьми. В то же время он выразил уверенность в том, что со временем все проблемы, возникшие после операции, будут решены.


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По материалам: lenta.ru

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