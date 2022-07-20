Великие женщины в истории человечества: под какими знаками зодиака они родились

Есть огромное количество великих людей, которые вошли в историю. Некоторые верят, что характер и успешность зависят от знака зодиака, под которым родился человек, но есть и такие, кто эту теорию отвергают. Разберемся, под какими созвездиями рождались самые великие женщины в истории.

Весы – Маргарет Тэтчер





Она является первой женщиной, которая смогла занять пост премьер-министра Англии, и прослужила на нем целых 12 лет. Это немалый срок, который требует высоких знаний дипломатии и выдержки.

Маргарет родилась в небогатой семье. Ее воспитывали довольно строго, отец очень любил политику. Маргарет переняла у него эту любовь и некоторые необходимые знания, которые помогли ей стать великой женщиной.

До своей основной должности она успела побывать министром образования. Иногда ее методы на посту премьер-министра были довольно жестокими, но справедливыми. Она довольно сильно влияла не только на внутреннюю политику Великобритании, но и на внешнюю.

Скорее всего на нее повлиял ее знак зодиака, потому что Весы – это настоящие лидеры, которые знают, как добиться успеха в различных делах. Они могут быть жестокими и достаточно требовательными, чтобы достичь определенной цели. Именно это и выделяет их на фоне остальных.

Рыбы – Нина Симон

Эта джазовая исполнительница обладала огромным талантом, а также боролось с расовой дискриминацией. Родилась она в бедной семье, но несмотря на тяжелое финансовое положение, в доме был рояль, на котором Нина научилась играть.

В детстве она столкнулась с проявлением расизма по отношению к ее родителям. Во время ее первого концерта родителям не дали занять места в первом ряду из-за цвета их кожи. Этот случай сильно повлиял на нее, и в будущем она стала бороться с подобной несправедливостью.

Добиться успеха в личной жизни у нее не получалось, но завоевывать сердца публики она умела. Ее песни наполнены неким трагизмом и утонченностью. А знак зодиака наделил ее ранимостью и чувствительностью, которые можно услышать в ее песнях.

Лев – Коко Шанель

В ранние годы ее мать умерла, а отец не справлялся с 6 детьми. Поэтому он устроил мальчиков работниками сельскохозяйственной сферы, а девочек отдал в приют при монастыре. Это довольно положительно повлияло на Коко. Она вдохновилась изысканными интерьерами церквей и черно-белым стилем одежды.

В свои 18 лет она начала шить вещи. Чуть позже ее творения вызвали интерес у дам того времени, привлекая их элегантностью и простотой. Она использовала необычные ткани для своей одежды, и позже она стала известна во всем мире. От своего знака зодиака она получила любовь ко всему изысканному и прекрасному, а также отличный вкус.

Рак – Диана Спенсер





Для множества британцев она и по сей день остается законодательницей моды и членом королевской семьи. Она была любящей матерью для своих детей, всегда желала любви и счастья. К большому сожалению, Диана погибла в автокатастрофе. Это стало большим ударом для Великобритании и всех ее граждан.

Диана была очень эмоциональной и хрупкой женщиной, которая прошла через большое количество испытаний в своей жизни. Тем не менее она всегда оставалась жизнерадостной, стойкой и ранимой – этим наделил ее знак зодиака.