Виктория Боня высмеяла Айзу

Ведущая Виктория Боня не упустила возможность подколоть Айзу. Два года назад Айза случайно засветила в соцсетях интимное фото, которое предназначалось для бойфренда. Телеведущая была сконфужена инцидентом, однако минувшей весной он повторился. Если в первый раз в Сеть попало интимное фото, то во второй Айзе «повезло» опубликовать целый ролик. На видео телеведущая принимала сексуальные позы и демонстрировала гениталии, которые в Сети ехидно стали называть «вареником».Виктория Боня не упустила возможности уколоть заклятую «врагиню» в недавнем выпуске Rutube-шоу «Злые языки», как только речь зашла о смене имен. «Айзу можно понять. Чеченская диаспора очень будет рада, что она сменила фамилию», — заявила 42-летняя экс-участница реалити. Напомним, что Айза в девичестве носила фамилию Вагапова. После свадьбы с Гуфом телеведущая стала Долматовой, а во втором браке Анохиной. Расставание с последним избранником заставило ее задуматься о кардинальных переменах. Бизнесвумен долго думала над новым именем и в начале года неожиданно превратилась в Айзу-Лилуну Ай. К слову, Айза признавалась, что сама не хочет быть Вагаповой. Кроме того, бизнесвумен часто подвергалась критике со стороны земляков из-за скандальных ситуаций, в которые попадала.