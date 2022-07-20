Владимир Путин поддержал проект по созданию молодёжного экологического центра в Байкальске

В Москве на форуме «Сильные идеи для нового времени» министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть молодежный экологический центр «ЭКО.ЦЕХ» в Байкальске. Президент инициативу поддержал. Проект включат в программу «Образование».

«Помимо этого, ЭКО.ЦЕХ станет отправной точкой перерождения промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В результате будет создано самостоятельное молодежное экологическое движение в России – уникальное и крайне значимое по своей сути явление», — подчеркнула министр.

Форум проходил 19 и 20 июля. Его цель — выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года. Организаторы – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Впервые форум прошел в 2020 году. Тогда поступило 15 тысяч идей, из них 828 заручились поддержкой на региональном уровне.