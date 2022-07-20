Возле Донецка погиб шведский офицер

Вадим Карасев

Лейтенант Вооруженных сил Швеции, ранее служивший в авиации, погиб в боях под Донецком, получив ранение в грудь. О гибели 28-летнего военнослужащего сообщает местная телекомпания SVT.

Мужчина, чье имя не называется, приехал в Донбасс добровольцем и по совместительству, как офицер, стал фактически военным инструктором.

"Он приехал сюда [в Донбасс] пару месяцев назад, поступил на службу и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями", — заявил источник.

Исходя из информации собеседника канала, для участия в боевых действиях на Украину отправились несколько сотен граждан Швеции. Отмечается, что некоторые из них вступили в так называемую "интернациональную бригаду", однако данная информация пока не подтверждена.

Согласно источникам, некоторые военнослужащие ВС Швеции ушли в отставку, чтобы поехать в Донбасс, а некоторые отправились добровольцами, нарушив устав и все еще оставаясь солдатами и офицерами шведских вооруженных сил.

Напомним, что в прошлом месяце Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Речь идет о гражданах Великобритании Эйдене Эйслине и Шоне Пиннере, а также подданном Королевства Марокко Саадуне Брагиме. Если глава ДНР помилует осужденных, смертная казнь им может быть заменена на пожизненное заключение или 25 лет колонии.

Помимо британцев, в плену в ДНР находятся американцы Александр Джон-Роберт Дрюке и Энди Хьюн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключал, что их тоже может ждать смертная казнь, поскольку на них не распространяется Женевская конвенция о защите военнопленных. Эти слова привели в ужас американскую сторону.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что с начала спецоперации России - 24 февраля - на Украину прибыло 6956 иностранных наемников, из них уничтожены 1956, 1779 возвратились на родину.