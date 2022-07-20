За что люди чаще всего ненавидят Скорпионов

Вадим Карасев

Скорпионы — люди крайне непростые. У них порой сложный характер, что и становится основной причиной проявления ненависти в их адрес. Астрологи рассказали, за что чаще всего окружающие ненавидят представителей данного Знака.

У каждого Знака есть противные привычки, которые отталкивают людей, но чтобы вызвать ненависть к себе, нужно постараться. Скорпионам же стараться не нужно, поскольку у них есть черты характера, заставляющие людей их ненавидеть.

Ревность

Скорпионы ревнуют всех и ко всем. Они ревнуют своих детей, вторых половинок, друзей. Этот собственнический подход очень пугает и раздражает всех вокруг, поэтому нередко большая любовь оборачивается ненавистью. Скорпионы думают, что так они проявляют заботу и показывают серьезность намерений, но это не так. До тех пор, пока они не поймут свои ошибки, они будут продолжать расстраивать и настраивать против себя тех, кто ими дорожит.

Мстительность

Да-да, снова мстительность. Это клеймо, которое Скорпионам с себя смыть явно никогда не удастся. К счастью, далеко не все люди этого Знака действительно помнят обо всех обидах из прошлого. Тем не менее, Скорпионов точно можно отнести к списку самых мстительных Знаков. Переходить им дорогу крайне не рекомендуется. Они будут мстить, что породит еще больше негатива и ненависти с вашей и с их стороны.

Постоянное недоверие

Скорпионы — это те люди, которые вообще никому не доверяют. Они не добавляют кого-то в черный список по каким-либо параметрам. У них априори все находятся в этом списке, но периодически они кого-то переводят в статус тех, кому доверять можно. Из-за этого постоянного недоверия с ними становится очень сложно общаться на работе и в дружбе. Это порождает ненависть в людях, которые хотят открытого, спокойного и доверительного общения.

Тотальный контроль

Это некоторое дополнение к пункту о ревности. Если у вас со Скорпионом отношения, либо вы родственники, то представитель данного Знака будет считать своей первоочередной задачей контролировать вас во всем. Скорпионы постоянно думают, что они должны за всеми присматривать. Людям не нравится, когда их контролируют, дают им непрошеные советы и в целом лезут в личную жизнь. По этой причине большая любовь или родственные связи часто наполняются ненавистью.