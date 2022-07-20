"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко возмутило, что она рожала при трехлетнем сыне

Вадим Карасев

32-летняя телеведущая Регина Тодоренко на днях родила второго ребенка. Первого сына, которому уже три года, она назвала Михаилом, а новорожденного — Миром. Сами роды были столь же необычны, как и имя малыша.

Чувствуется, что Регина недаром занимается шоу-бизнесом, потому что ей даже из собственных родов удалось сделать настоящее шоу. Ведущая много рассказывала о своей подготовке к ним, а потом даже выложила видео самого процесса. Тодоренко получила обвинения в хайпе, но на этом не закончила.

Далее Регина рассказала, что во время процесса присутствовал ее трехлетка Михаил. По ее словам, мальчик нормально ко всему отнесся, но пользователей это не утешило.

"Потом 30-летний Миша будет ходить по психологам и лечить детскую травму"; "Слушайте, муж на родах — окей. Хотя у каждого свои взгляды на это. В целом, очень здраво. Но сын нафига на родах?"; "Старшего жаль. Зачем ребенку такое видеть", — недоумевали подписчики.

Кормление грудью, как показалось Тодоренко, тоже достойное представление для маленького Михаила. Девушка дала новорожденному грудь, а трехлетку посадила рядом под предлогом чтения книжки.

Хейтеры хотят лишить Алену Рапунцель детей

Регину за поведение пока просто хейтят, а вот Алене Рапунцель повезло меньше. Ее тоже считают плохой матерью и просят службу опеки "проверить" семью девушки. Рапунцель одна воспитывает двух маленьких детей, но регулярно постит фотографии из ночных клубов. В Сети появилась информация, что кто-то решил доложить об этом.

В управление опеки и попечительства по городскому округу Балашиха Министерства социального развития Московской области поступила информация о неблагополучии в семье Семиной Алены Дмитриевны. <…> Управление просит взять семью на профилактический учет и оказать содействие семье в пределах вашей компетенции.

По мнению хейтеров, Алена отдала детей своей маме и ведет праздный образ жизни, не занимаясь ими.

