Залез в гардероб Джоли? Брэд Питт одолжил юбку для спорного выхода на ковровую дорожку

Вскоре во многих кинотеатрах мира появится фильм «Быстрее пули» с участием Брэда Питта. Команда проекта привлекает как можно больше внимания к премьере, однако лучше всех это сделал главный герой, который одним лишь своим луком обратил на себя многомиллионные взгляды.

Сегодня Питт появился в Берлине на красной дорожке в довольно необычном наряде, который американские СМИ уже окрестили непринужденным, а российская аудитория пошутила, что мужчина взял его на прокат у экс-жены. Так, 58-летний актер выбрал для выхода струящуюся коричневую юбку, жакет в тон ей и пудровую льняную рубашку.

Однако другой образ кинопродюсера получил исключительно положительную реакцию. Люди определенно оценили свободный костюм серого цвета, подчеркивающий подтянутое тело звезды. «Он что, молодильных яблок объелся? Красавчик в любом возрасте»; «Держите меня!», — восторгаются женщины по всей планете. И в то же время комментарии под луком с юбкой диаметрально противоположные. «Только не он! Вот всем можно, но не ему. Он в костюме моей мамы...»; «Уж без юбки тогда пришел, бомж-стайл», — реагируют пользователи.

На мероприятиях в поддержку фильма Брэд буквально сиял, несмотря на то, что недавно снова заявлял о своей болезни. Так, блондин жалуется на то, что перестал узнавать близких и друзей еще с 2013 года. Он уверен, что коллеги перестали его уважать и считают заносчивым, забывая о неизлечимом недуге артиста. Впрочем, пока бывший муж Джоли не замечал, что это влияет на профессиональную деятельность и с удовольствием продолжает сниматься в кино.

Фанаты и рады видеть кумира на публике и даже оценили его странный лук. К слову, юбка оголила колени артиста, и многие заметили татуировки на его ногах, которые он обычно скрывает. Смысл двух рисунков все еще неизвестен общественности, да и сам актер не распространяется, что же значат загадочные носорог и череп. Но известно, что на руках селебрити красуются инициалы его детей. Тату он посвящал и бывшей: это рисунок в честь сына Мэддокса, закорючки на спине, написанные ей, а также дата рождения.

Питт сетовал, что их наследники переняли страсть родителей и отчаянно просят разрешить разукрасить тело. Обладатель «Оскара» против этого, но не может устоять перед их мольбами. «Они уже спрашивают меня о татуировках. Как я могу сказать «нет»? Это особенно тяжело для пап девочек. По какой-то причине мужчины становятся более чувствительными, когда дочь делает татуировку» — делился он.