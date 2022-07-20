Замок Аллы Пугачевой оказался призраком

Как выяснили журналисты, замок певицы Аллы Пугачевой не оформлен. Замок телеведущего Максима Галкина в деревне Грязь оказался «призраком». У владений, как выяснили журналисты, даже нет почтового адреса. Если кто-то захочет написать письмо Алле Пугачевой, то надо указывать: 143031, Московская область, Одинцовский район, деревня Грязь, Пугачевой А.Б. Ни улицы, ни номера дома здесь попросту не имеется. То есть по факту замок есть, а по документам его как бы не существует.Также выяснилось, что всего во владении Максима Галкина вместе с замком 16 земельных участков общей площадью 21,2 тысячи квадратных метров. Это 212 соток земли. Самый маленький земельный объект — всего 102 «квадрата», самый большой — 2500, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев назад покинули Россию. В родной стране раньше осени Примадонна не появится.