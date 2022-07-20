Замок Галкина: новые подробности

О замке Максима Галкина в деревне Грязь известно многое: артист не скрывает его наличие, часто делал фото жилья внутри и снаружи, принимал там гостей, рассказывал историю постройки. Но о некоторых моментах юморист резонно умолчал. Впрочем, журналисты, пусть и с трудом, но выяснили правду.

Ведя свое расследование, журналисты газеты "Комсомольская правда" попытались выяснить, какой адрес имеет строение в деревне Грязь. К их удивлению, адреса у замка не оказалось. Даже немногочисленные письма Пугачевой подписаны следующим образом: «143031, Московская область, Одинцовский район, деревня Грязь, Пугачевой А.Б.». Вот так, без улицы и номера дома. Дальше, по всей вероятности, почтальоны сами относят посылке звезде, прекрасно зная, где она проживает.

С кадастровым номером тоже беда – по факту замок существует, а по документам – его нет.





Почему же так получилось? Дело в том, что для своего имения Максим скупил 16 рядом находящихся участков у других людей, общая площадь составила 212 соток. Видимо, с адресом при таком варианте трудно определиться.

Участки приобретались в разное время и даже разные годы – с 2004 по 2020. Строительство на участке осуществлялись также с большой разницей. Так, здание спа-зоны, куда можно попасть только через подземный туннель, зарегистрировано в 2011 году, а маленький домик для охраны – в 2017 году. Сам замок был построен многим ранее.





К тому же, по бумагам, на огромной территории находят 3 отдельные постройки – основной 6-этажный дом в виде замка площадью 1867 кв. м, банный комплекс в китайском стиле и бассейн площадью 571 кв. м., помещение для охраны площадью 29 кв. м. Всей недвижимостью владеет единственный собственник – Максим Галкин.

При разводе, как известно, все имущество, приобретенное в браке, делится поровну. Получается, что Алла, в случае разрыва отношений с мужем, сможет претендовать только на некоторую часть земли и 2 последние постройки. Замок Галкин возвел еще до брака.