Жена Дмитрия Тарасова рассказала о знакомстве с ним

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко призналась, за что полюбила спортсмена. 28-летняя Анастасия Костенко рассказала, какое впечатление на нее произвел Дмитрий Тарасов во время знакомства. Модель увидела в футболисте надежного человека. Обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия – 2014» — счастливая жена и мать. В 2018 году она вышла замуж за Дмитрия Тарасова. До свадьбы с Анастасией полузащитник был женат на Ольге Бузовой. Этот союз продержался четыре года, детей у пары не было. Телеведущая тяжело пережила разрыв. Она обвинила Тарасова в предательстве и заявила, что на момент разрыва у него уже год была другая женщина. В светской тусовке заподозрили, что разлучницей стала Анастасия. Модель не смутило прошлое Дмитрия. Сейчас Костенко воспитывает троих детей от спортсмена: дочерей Милану, Еву и сына Алексея. Многодетная мать объяснила, что при знакомстве сразу увидела в Дмитрии своего человека.«Всё было ясно и понятно с самого начала. Мы много говорили по душам, наши взгляды полностью совпали и стали целями. Самое важное на начальном этапе — чтобы всё было прозрачно и чисто, без иллюзий и каких-то мутных ситуаций. Передо мной был человек, который прекрасно ко мне относился, перед которым я была собой, и мы вместе строили планы, прислушивались друг к другу и налаживали свой быт», — уточнила Анастасия. Она заверила, что не разочаровалась в избраннике. Уроженка города Сальск Ростовской области описала Тарасова как зрелого человека. Влюбленные не стремились изменить друг друга. «Реальность совпала с ожиданиями и не было других мыслей, кроме как создавать и стремиться к будущему, которое у нас уже есть. Отлично, когда встречаются зрелые и ответственные люди, готовые выслушать и слышать друг друга. Без идеализации друг друга, воспринимающие ближнего таким, какой он есть», — отметила Костенко. По мнению модели, главное – вовремя распознать характер человека. Если двое сошлись нравом, то отношения сложатся, рассуждает Анастасия. В ее случае этот принцип сработал. «Важно понимать, что образ жизни при желании можно изменить. А вот характер – практически нет. Поэтому разглядеть характер с помощью деталей, ситуаций, важно и нужно. Пусть у вас всё будет прекрасно, и вы встретите человека, с которым совпадаете по всем критериям», — добавила Костенко.