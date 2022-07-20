Жена Павла Прилучного не может от него оторваться
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Жена Павла Прилучного не может от него оторваться

Жена Павла Прилучного не может от него оторваться
Возлюбленная актера Павла Прилучного сделала признание. Зепюр Брутян и Павел Прилучный не только снимаются в общих кинопроектах, но и много путешествуют вместе. Более того, Павел познакомил Зепюр с сыном Тимофеем и дочерью Мией от бывшей супруги Агаты Муцениеце. Поговаривают, якобы Брутян и Прилучный оформили отношения 12 мая в одном из столичных загсов. Сами они предпочитают отмалчиваться по этому поводу, зато не скрывают сильных чувств друг к другу. «Не могу оторваться от Прилучного. Затянул в съемочный процесс», — поделилась 26-летняя Зепюр в личном блоге.
Павел в свою очередь отмечает, что сейчас очень счастлив. А ведь еще недавно 34-летний актер встречался со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович и предпочитал не афишировать этот роман. Мирослава, к слову, по-философски отнеслась к разрыву с любимым и призвала подписчиков лишь порадоваться за него. «Если вы любили человека, то, видя, что он счастлив, тоже будете счастливы за него... Если в вас затаилась жажда мести и зла, значит, вы обманывали и себя, и его. Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к тому, что действительно ваше», — рассуждала Карпович, которая сейчас с головой ушла в работу.  
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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