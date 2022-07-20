Журналистов Иркутской области приглашают принять участие в конкурсе «Неизвестная Россия»

Стартовал Первый молодежный конкурс журналистики «Неизвестная Россия». Принять участие в нем могут авторы от 17 до 35 лет, пишущие на русском языке. Работы на конкурс можно отправить до 31 октября 2022 года. По его итогам сделают выпуск сборника лучших материалов. Церемония награждения победителей состоится в середине января. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В конкурсе предусмотрены несколько основных и дополнительных номинаций. К основным относятся: лучший очерк, лучший репортаж, лучшее интервью. Дополнительные — «Живое слово» (за яркость темы и качество текста), «Поверх границ» (для авторов из дальнего зарубежья), «Проба пера» (для студентов факультетов журналистики). В каждой номинации жюри выберет трех победителей. Они получат именные дипломы и денежные премии от 35 до 15 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на официальном сайте проекта. Каждый автор может представить до 10 работ в разных номинациях. Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте www.peroru.ru.