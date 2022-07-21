14 небоскрёбов, победивших в конкурсе Skyscraper Competition ’22, которые показывают нашу будущую реальность

Ещё в 2006 году архитектурный журнал eVolo учредил конкурс Skyscraper Competition, посвящённый созданию проектов небоскрёбов. Звучит скучнее, чем есть на самом деле. А идея заключается не просто в архитектурном разнообразии, а в новаторских идеях использования современных технологий, экспериментальных материалов, программ, эстетической части в конце концов. То есть конкурс небоскрёбов это буквально «заглянуть за занавес будущего», где молодые архитекторы и дизайнеры могут создать нашу будущую реальность!

Сегодня мы хотим показать вам победителей этого года и рассказать о нескольких интересных проектах, которые, к сожалению, в этом году не смогли занять призовые места, но несут в себе важную, глобальную идею.

Первое место: Небоскрёб климат-контроля

Страна: Южная Корея

Авторы: Ким Гён Чжун, Мин Ён Ги, Ю Сан Гу

Климатический кризис — одна из самых важных экологических проблем следующего десятилетия. Экстремальная засуха и опустынивание на данный момент стоят на первом месте. Но с помощью небоскрёба климат-контроля можно это архитектурно предотвратить. Благодаря облакам, образующимся в результате поглощения морской воды (станция будет построена над уровнем моря и закреплена на подводных фермах для эффективного использования морских ресурсов), климатический комплекс будет регулировать погоду, вызывая дождь там, где засуха, и поглощая облака там, где идут проливные дожди, или отражая солнечную радиацию.

Второе место: Цунами-небоскрёб

Страна: Китай

Авторы: Ван Цзюэ, Чжан Цянь, Чжан Чаншэн, Ли Мучунь, Сюй Цзин

Люди часто боятся цунами. Технический прогресс до сих пор не придумал достаточных мер противостояния стихии. Данный же небоскрёб будет построен напротив длинной и узкой береговой линии. Суть в том, чтобы уменьшить ущерб, причинённый этим природным явлением. Здание будет построено таким образом, чтобы при столкновении с цунами волна рассеивалась и становилась менее опасной для города. Авторы были вдохновлены мангровыми зарослями, их принципом и механизмом устойчивости к цунами.

Третье место: Новая весна: агроэкологический небоскрёб

Страна: Австрия, Польша

Авторы: Михал Спулник, Марчин Китала

В современном мире существует вполне реальная угроза глобальной продовольственной безопасности. Предлагаемый же небоскрёб представляет собой масштабное устройство, соединяющее природу, науку и социальные поля, на которых будут выращивать различные культуры, не произрастающие рядом в естественной среде. Само строение будет состоять из садовых модулей, каждый из которых принадлежит определённому биому, содержащему особую флору, почву, микроорганизмы, мелких животных и свой микроклимат.

Далее мы покажем вам самые интересные проекты-участники, которые не смогли занять призовые места, но были отмечены авторитетным жюри.

Небоскрёб «Дерево» в Южном Судане

Страна: Израиль

Авторы: Рон Краковски, Талия Цук

Основная цель небоскрёба «Дерево» — обеспечить доступной водой деревни Южного Судана. «Дерево» объединяет новое сообщество, обеспечивая его водой для сельского хозяйства, санитарии и повседневных нужд.

Городской конденсатор

Страна: Китай

Авторы: Юньхэн Фан, Баоин Лю, Жунвэй Гао, Цзюньлян Лю

Городской конденсатор создает «суперсообщество», стимулирующее социальную активность и является связующим звеном для города, позволяя городским жителям и рабочим-мигрантам, которые считаются маргиналами несмотря на то, что они являются главной силой городского строительства в Китае, смешиваться и строить новую, современную культуру.

Небоскрёб очистки воздуха

Страна: Китай

Авторы: Зелун Ван, Шэнву Фан, Манцянь Линь

Согласно отчёту, опубликованному в этом году ВОЗ, девять из десяти человек в мире дышат загрязнённым воздухом. Загрязнение воздуха стало главным убийцей человеческого общества. Более половины самых загрязнённых городов мира находятся в Индии, и Нью-Дели прочно занимает первое место, поэтому было принято решение расположить небоскрёб-очиститель именно здесь. Автомобильные выхлопные газы — самый серьёзный источник загрязнения, именно поэтому авторы проекта предлагают установить небоскрёб для очистки воздуха на дорожных развязках. Всё здание образует замкнутую систему с четырьмя видами поглощения и фильтрации реакционного газа и регенерации загрязнённого воздуха.

Небоскрёб для карьеров

Страна: Швейцария

Авторы: Саша Кюдре-Мору, Нильс Хайоз, Барт Остерхофф, Томас Венцель

При наличии в мире более сотни огромных карьеров, большая площадь земной поверхности становится непригодной для использования после их закрытия. Поэтому авторы хотят превратить бывшую пустошь в центр оживлённого города, в котором есть жильё, общественные учреждения, зелёные насаждения и сельскохозяйственные угодья, подобные оазису в пустыне.

Жилой летательный аппарат Nest Skyscraper

Страна: Португалия

Автор: Мохаммад Пирдавари

Самодостаточная летающая единица создаёт совершенно иной жизненный опыт для жителей, в котором они вольны выбирать своё идеальное климатическое место назначения! Идеальное жильё, которое не добавляет расходов, потому что заряжается от солнечных батарей на фасаде и от подключённого гнезда. Передвижные единицы, расположенные на принимающем здании, создают гигантский вертикальный небоскрёб, который позволяет прожить разные времена года в разных местах и в самых разных климатических условиях и пейзажах, почти без ущерба для окружающей среды.

Городской хлоропласт: небоскрёбы, поглощающие CO₂ и превращающие его в крахмал

Страна: Китай

Авторы: Кайю Чен, Юн Линь, Цзыи Ли, Чжипэн Тао

В данном проекте небоскрёба авторы разработали различные части здания, объединив этапы и процессы сбора и улавливания углекислого газа, транспортировки, хранения и, в конечном итоге, производства крахмала. В основной конструкции небоскрёба распределены специальные мембраны, которые собирают и отделяют углекислый газ. Далее углекислый газ будет транспортироваться по огромному поперечному трубопроводу в огромное круглое пространство для хранения. Ряд устройств для синтеза крахмала из углекислого газа (CO₂) и водорода распределены в большом кольцевом пространстве. Вся энергия, необходимая для работы оборудования, поступает от большой круглой солнечной панели на крыше.

Убежище над «гробницей»: обитатели радиоактивных Маршалловых островов

Страна: Китай

Автор: Сюир Ван

Жители Маршалловых Островов являются непосредственными жертвами двух основных угроз, стоящих перед человечеством — ядерного оружия и изменения климата. К примеру, на одном из атоллов закопано более 87 тысяч кубометров радиоактивных отходов, покрытых цементом. Местные жители называют это место «гробницей». В настоящее время изменение климата и повышение уровня моря только ускоряют утечку РАО. Святилище же направлено на переработку радиоактивных материалов. Оно использует способность определённых грибов и растений поглощать радиоактивные материалы и тяжелые металлы, а так же производить органические вещества и энергию, обеспечивая жителей чистой водой, едой и соответствующей инфраструктурой.

Небоскрёб из пчелиного воска: башня, построенная в сотрудничестве с роем пчёл

Страна: Тайвань

Автор: Цзянь-Цзин Су

Основные цели проекта — сохранение разнообразия насекомых и восстановление их популяции. С искусственными каркасами и помощью пчёл высотное сооружение будет построено как среда обитания насекомых.

ОАЗИС-Х2030: Защитная мембрана для восстановления опустынивания

Страна: Тайвань

Авторы: Хан-Ю Лай, Вэй-Цюнь Кай, Чун-И Йе

Изменение климата и чрезмерная эксплуатация человеком природы привели к обострению проблемы опустынивания и деградации земель. ОАЗИС попытается предотвратить прямой контакт между песком и пылью с посадочными агроплощадями путём блокирования пыли от песчаных бурь в пустыне. Вода будет сохраняться с помощью преобразователя воздушного фильтра в центре башни, а так же равномерно распределяться по земле с помощью управления из центральной диспетчерской наверху башни. Поскольку пустынные районы имеют нестабильный климат, а окружающая среда там быстро изменяется, ОАЗИС подстраивается и меняется в зависимости от различных климатических условий.

Адаптация устаревания

Страна: США

Автор: Ахмед Хелал

Глобальная пандемия коронавируса в 2020 полностью разрушила корпоративную иерархию, когда стало очевидно, что сотрудники компаний могут оставаться продуктивными вне офиса, работая из дома. Этот сдвиг парадигмы сделал коммерческие офисные башни устаревшими. Если эта типология больше не имеет ценности, то что нам делать с устаревшим фондом зданий? Просто снести его было бы расточительно, высокомерно и недальновидно. Единственный путь вперёд — это адаптивное повторное использование — преобразование этих устаревших зданий в яркие и важные структуры, которые служат смягчению двух фундаментальных архитектурных кризисов в городе: жилья и общественного пространства.

FUNG(S)I: авангард восстановления среды обитания

Страна: Индонезия

Авторы: Кристофер Танихаха, Винсентиус Кевин и другие

Опускание суши стало неизбежным. В основном это вызвано повышением уровня моря и одновременным уменьшением уровня подземных вод. Опускание суши вызывает нехватку земли, из-за чего жители прибрежных районов во всём мире теряют свои дома.

Главной целью проекта является остановка полного затопления городов до того, как горожане получат шанс сбежать в безопасную зону. FUNG(S)I исключает необходимость качать питьевую воду из-под земли, а так же формирует социально-культурно-экономические пути создания новой живой «почвы» для поддержания человечества в будущем.