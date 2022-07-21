15 безумных работ мастера коллажей и аппликации, который смешивает героев разных фильмов в одном кадре
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15 безумных работ мастера коллажей и аппликации, который смешивает героев разных фильмов в одном кадре

15 безумных работ мастера коллажей и аппликации, который смешивает героев разных фильмов в одном кадре

Что делать, когда пересмотрел, кажется, все фильмы, которые есть? Можно, например, создать свою вселенную с их героями, которые встречаются в самых непредсказуемых обстоятельствах. Прямо как на работах мастера аппликации с ником Klod Mande, который смешивает в одном кадре персонажей советского, зарубежного и российского кино, и получается очень смешно.

Если долго, долго, долго, если долго по тропинке…

«Красная Шапочка» + «Другой мир».

Харли Воробей

Иллюстрация к новости о том, что Марго Робби может заменить Джонни Деппа в очередных «Пиратах Карибского моря».

— Жить, как говорится, хорошо.
— А хорошо жить ещё лучше! 

Вот что будет, если объединить фильм «Легенда» с фильмами Гайдая.

— Тепло ли тебе, девица?
— Да ты что, старый, очумел, что ли?! 

«Морозко» + «Огонь».

Сияние Раисы Захаровны

«Любовь и голуби» + «Сияние».

Понимаете, я за кефиром пошёл, а тут такие приключения! 

«Гостья из будущего» + «Терминатор».

Пусть думают, что мы спортсмены

«Джентльмены удачи» + «Двойной удар».

На дело надо было брать грёбаные дробовики

Александр Сергеевич Пушкин и «Криминальное чтиво».

Селянка, хочешь большой, но чистой любви?

Джонни Депп и «Формула любви».

Вам от меня лично маленький сувенир

«Назад в будущее» + «Иван Васильевич меняет профессию».

Так Вы говорите «царь и великий Ксеркс»? Написал, запятая…

«Иван Васильевич меняет профессию» + «300 спартанцев».

Шашлык женских рук не терпит. Ваши места в зрительном зале. Отдыхайте

«Изгой» + «Москва слезам не верит».

Безумие как гравитация — нужно только подтолкнуть

«Тёмный рыцарь» + «Каламбур».

— А где бабуля?
— Я за неё

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» + «Обитель зла».

Шурик, Лида, Нина и товарищ Саахов

6 мая народному артисту СССР Владимиру Абрамовичу Этушу исполнилось бы 100 лет. Давайте представим, что у товарища Саахова всё получилось!

А здесь вы можете найти рисунки художника, который с юморком обыгрывает образы знаменитых людей и персонажей.

# Интересное
По материалам: twizz

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