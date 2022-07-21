15 безумных работ мастера коллажей и аппликации, который смешивает героев разных фильмов в одном кадре
Что делать, когда пересмотрел, кажется, все фильмы, которые есть? Можно, например, создать свою вселенную с их героями, которые встречаются в самых непредсказуемых обстоятельствах. Прямо как на работах мастера аппликации с ником Klod Mande, который смешивает в одном кадре персонажей советского, зарубежного и российского кино, и получается очень смешно.
Если долго, долго, долго, если долго по тропинке…
«Красная Шапочка» + «Другой мир».
Харли Воробей
Иллюстрация к новости о том, что Марго Робби может заменить Джонни Деппа в очередных «Пиратах Карибского моря».
— Жить, как говорится, хорошо.
— А хорошо жить ещё лучше!
Вот что будет, если объединить фильм «Легенда» с фильмами Гайдая.
— Тепло ли тебе, девица?
— Да ты что, старый, очумел, что ли?!
«Морозко» + «Огонь».
Сияние Раисы Захаровны
«Любовь и голуби» + «Сияние».
Понимаете, я за кефиром пошёл, а тут такие приключения!
«Гостья из будущего» + «Терминатор».
Пусть думают, что мы спортсмены
«Джентльмены удачи» + «Двойной удар».
На дело надо было брать грёбаные дробовики
Александр Сергеевич Пушкин и «Криминальное чтиво».
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Джонни Депп и «Формула любви».
Вам от меня лично маленький сувенир
«Назад в будущее» + «Иван Васильевич меняет профессию».
Так Вы говорите «царь и великий Ксеркс»? Написал, запятая…
«Иван Васильевич меняет профессию» + «300 спартанцев».
Шашлык женских рук не терпит. Ваши места в зрительном зале. Отдыхайте
«Изгой» + «Москва слезам не верит».
Безумие как гравитация — нужно только подтолкнуть
«Тёмный рыцарь» + «Каламбур».
— А где бабуля?
— Я за неё
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» + «Обитель зла».
Шурик, Лида, Нина и товарищ Саахов
6 мая народному артисту СССР Владимиру Абрамовичу Этушу исполнилось бы 100 лет. Давайте представим, что у товарища Саахова всё получилось!
А здесь вы можете найти рисунки художника, который с юморком обыгрывает образы знаменитых людей и персонажей.