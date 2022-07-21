15 крутых и высоко оценённых мультфильмов, которые были сделаны не в Голливуде

Несмотря на обилие современных мультфильмов, подобрать что-то действительно достойное для просмотра бывает непросто. Большинство современных анимационных картин то и дело вызывают чувство, что где-то вы это уже встречали. И дело не только в однообразной картинке, но и в сюжете. Но, к счастью, мультфильмы снимают не только известные студии Pixar и Disney. Многие мировые анимационные студии тоже могут похвастаться своими картинами. Некоторые из них стоят того, чтобы занять почётное место в списке любимых мультиков, которые можно посмотреть самому или вместе с родными и друзьями.

«Песнь моря», Ирландия, Дания, Бельгия, Франция (2014)

Backup Media

Сюжет: Удивительная приключенческая история повествует о последней «селки» (мифическое существо), которая умеет превращаться из тюленя в человека. Главным героям — мальчику Бену и его сестре Сирше нужно будет разгадать тайны исчезающего фантастического мира и преодолеть серьёзные испытания.

IMDb: 8.00

Кинопоиск: 8,2

«Маленький принц», Франция, Италия (2015)

Canadian Film or Video Production Tax Credit

Сюжет: Монотонная жизнь маленькой девочки кардинально меняется, когда в её жизнь врывается странный старик-авиатор с его удивительными рассказами о Маленьком Принце, лисе и Розе.

IMDb: 7.70

Кинопоиск: 8

«Последний единорог», Великобритания, Франция Германия, Япония, США (1982)

Incorporated Television Company

Сюжет: Однажды единорог, живущий в волшебной стране, узнаёт, что все его сородичи куда-то исчезли. Опасаясь полного одиночества, он отправляется на их поиски, несмотря на опасности, которые могут подстерегать его на каждом шагу.

MDb: 7.30

Кинопоиск: 7,8

«Маугли дикой планеты», Франция (2019)

Angoa

Сюжет: Мальчик Вилли — космический путешественник. Однажды его корабль терпит крушение, и он оказывается на неизвестной планете. Вместе с ним в передрягу попадает и его робот Бак, который помогает ему выжить до прибытия помощи. Мальчик исследует необычную планету и знакомится с её обитателями.

IMDb: 6.60

Кинопоиск: 8

«Персиполис», Франция (2007)

2.4.7. Films

Сюжет: Мультфильм рассказывает о юной революционерке Маржан, которая мечтает стать пророком и спасти человечество.

IMDb: 8.00

Кинопоиск: 7,9

«Легенда о волках», Ирландия, Люксембург, Франция, США, Великобритания (2020)

Apple Original Films

Сюжет: Английская девочка знакомится с девочкой-оборотнем, которая живет со стаей волков и пытается защитить их от человеческих бесчинств. Вместе их ждёт невероятное приключение, от которого зависит судьба зубастых обитателей леса.

IMDb: 8.00

Кинопоиск: 8,2

«Клаус», Испания (2019)

Atresmedia Cine

Сюжет: Владелец почтовой империи, отправляет своего сына Джеспера на крайний север, где тот должен организовать почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем. Прибыв на место, парень сталкивается с двумя семейными кланами, которые испытывают к друг другу невероятную неприязнь и при любом удобном случае готовы делать пакости.

IMDb: 8.10

Кинопоиск: 8,6

«Тайна Келлс», Ирландия, Бельгия, Франция (2008)

Bórd Scannán na hÉireann

Сюжет: Юный парень Брендан живёт в Келлском старинном аббатстве, который окружён таинственным и густым лесом. Его дядя Келлах запрещает мальчику выходить за пределы монастыря. Всё своё время Келлах тратит на строительство монастырской стены, которая смогла бы защитить их от вражеских набегов. Однажды из дальних земель в аббатство приезжает некий мастер Эйдан — иллюстратор книг. Его монастырь был уничтожен норманнами, но Эйдану удалось спасти своё главное сокровище — незаконченную Книгу, от которой исходит таинственный свет, способный ослепить любого недостойного, решившегося её прочесть.

IMDb: 7.60

Кинопоиск: 7,8

«Твоё имя», Япония (2016)

Amuse

Сюжет: Удивительная история о парне Таки и девушке Мицухе, которые обнаруживают, что между ними существует необычная связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность внезапно пропадает. Парень решает обязательно найти девушку в реальном мире.

IMDb: 8.40

Кинопоиск: 8,4

«Эрнест и Селестина», Франция, Бельгия (2012)

La Parti Productions

Сюжет: Она — маленькая мышка, он — огромный медведь. Она мечтает быть художницей, но должна стать дантистом, он — музыкант и поэт, который живёт одним днём. Они живут в разных мирах, но несмотря на это смогли построить настоящую дружбу, завязанную на искренности и взаимопонимании.

IMDb: 7.80

Кинопоиск: 8,1

«Принцесса Мононоке», Япония (1997)

DENTSU Music And Entertainment Inc

Сюжет: Принц Аситака и юная девушка Мононоке пытаются разрушить злые планы госпожи Эбоши, которая намерена уничтожить лес и его обитателей — духов, демонов, гигантских существ.

IMDb: 8.40

Кинопоиск: 8,2

«Добытчица», Ирландия, Канада, Люксембург (2017)

Aircraft Pictures

Сюжет: Семья девочки Парваны остаётся без отца. Главу семейства арестовывают за хранение запрещённой литературы. Девочка вынуждена остричь волосы и притвориться мальчиком, чтобы заработать на еду, ведь женщинам в Афганистане запрещено появляться на улице без сопровождения мужчины. Парвана случайно знакомится с надзирателем тюрьмы, где держат её отца, и делает всё возможное, чтобы освободить его.

«Ариэтти из страны лилипутов», Япония (2010)

Buena Vista Home Entertainment

Сюжет: Волшебные лилипуты, называющие себя добывашками, обустраивают свои скромные жилища в потайных местах и всячески скрываются от людских глаз. Существование необычных существ держится в строгом секрете. Но юная Ариэтти нарушает запрет и заводит дружбу с 12-летним Шо, приехавшем на летние каникулы к бабушке.

IMDb: 7.60

Кинопоиск: 7,9

«Жизнь Кабачка», Швейцария, Франция (2016)

Blue Spirit Animation

Сюжет: После смерти матери девятилетний Икар отправляется в детский дом. Вскоре мальчик открывает для себя совершенно новый мир, где живёт множество детей с похожими судьбами.

IMDb: 7.70

Кинопоиск: 7,5

«Мэри и Макс», Австралия (2019)

Melodrama Pictures

Сюжет: Маленькой Мэри Дейзи Динкл 8 лет и она живёт в пригороде австралийского Мельбурна. Её родителям нет до неё дела, поэтому она вынуждена сама справляться со всеми трудностями. Страдающему от лишнего веса и панических атак Максу Джерри Хоровицу 44 года, но ему также одиноко в многолюдном Нью-Йорке. Случайно выбрав его имя в телефонной книге, Мэри начинает переписку, которая длится долгих двадцать лет. Оказывается, что расстояние и разница в возрасте не помеха, если твой друг любит шоколад, сериалы и помогает разобраться с внутренними противоречиями.

IMDb: 8.10

Кинопоиск: 7,9