15 моделей с нетипичной внешностью, которые несмотря ни на что смогли покорить мировые подиумы

Нетипичная внешность многим кажется помехой, которая не даёт реализоваться в жизни. Однако современный мир моды категорично опровергает этот миф. Фотографы и дизайнеры сбиваются с ног в поисках людей с необычными лицами и телами, так как уверены, что те восхитительно смотрятся как в кадре, так и на сцене. И поверьте, они ни капли не кривят душой. Если вы чем-то отличаетесь от других людей, то это не повод расстраиваться и замыкаться в себе. Возможно, вы будущая мировая знаменитость, которой просто требуется немножко смелости, чтобы заявить о себе и раскрыться.

Сара Хироми

Сара является моделью популярного модельного агентства Heroes New York.

Дуань Мэй Юэ

Удивительная модель из Сингапура покорила всех зрителей во время Нью-Йоркской недели моды, оставив о себе неизгладимые впечатления.

Дарья Свертилова

Модель украинского происхождения. Дарья нашла себя не только в модельном бизнесе, но и в фотографии. Сегодня она активно сотрудничает с брендами Dior, Balmain, Rick Owens.

Маева Джани Маршалл

Девушка не стесняется своих необычных веснушек и смогла сделать из них своеобразный «бренд».

Тин Гао

Новое открытие агентства Anti-Agency. Девушка признаётся, что никогда не думала заниматься моделингом. Её просто заметили прямо в студенческой столовой.

Сомалия Найт

С самого детства Сомалия подвергалась издевательствам и насмешкам из-за своих необычных ушей. Девушка всё сильнее погружалась в комплексы, пока однажды будущую модель случайно не заметило одно модное агентство. Жизнь Сомалии после этого кардинально изменилась.

Карисса Пинкстон

Карисса Пинкстон — темнокожая девушка с рыжими волосами и веснушками. Такое сочетание является довольно редким, что и привлекло к ней внимание модельных агентств.

Джина Тёрнер

Джина более 24 лет боролось с алопецией (облысением). Она не смогла победить проблему и просто сделала её своей «фишкой», которая выделяет девушку на фоне других моделей.

Ньяким Гатвех

Девушка получила известность благодаря своей невероятно тёмной коже.

Андреа Томас

Модель плюс сайз, страдающая витилиго. Это заболевание характеризуется постепенной утратой естественного пигмента кожи за счёт разрушения меланина.

Кейтин Стиккелс

Кейтин Стикелс родилась с синдромом Шмида-Фраккаро. Его также называют синдромом кошачьего глаза. Несмотря на болезнь, девушка стала известной моделью, актрисой и певицей по совместительству.

Джиллиан Меркадо

Она из немногих моделей, имеющая физическую инвалидность. Джереми с рождения страдает мышечной дистрофией.

Армине Арутюнян

Триумф Армине в мире моды случился после того, как агент Gucci подошёл к ней на улице и предложил принять участие в предстоящем кастинге. Девушка начала свою карьеру в 24 года.

Бека Хорн

Бонус: Девочка по имени Улли

Молли Бэйр

Малышке всего тринадцать лет, но многие модные дома уже успели обратить на неё своё внимание. Вполне возможно, что через несколько лет Улли станет моделью, которая будет знаменита на весь мир.

Здесь вы можете посмотреть на людей, которые не пожелали мириться со своей природной внешностью. Они решились на эксперименты, благодаря которым изменились до полной неузнаваемости.