15 случаев, когда люди решили не прятать свои шрамы, а обыграть их с помощью татуировок
Жизнь — штука сложная, она приносит не только радостные события, но и оставляет шрамы в прямом и переносном смысле. И если душевные раны никому не видны, то шрамы физические могут стать причиной недовольства своей внешностью. Некоторые решают не прятать их под одеждой, а превратить в кусочек искусства, обыграв с помощью татуировки. Вот как это выглядит.
Когда шрамы становятся цветами
Королевская кобра
Перекрытие следа от ожога
Новая жизнь шрамиков на коленке
В татуировках со шрамами у всех свои задачи. Кто-то хочет перекрыть их с помощью рисунка, другим же нравится делать шрам частью композиции, как в этом примере.
История одной сложной работы
Мастер рассказала, что девушка, чью руку сейчас украшают орхидеи, получила ожог кипящим чаем. Ей был тогда всего годик, и почти всю жизнь она была вынуждена носить закрытые вещи. Работа по перекрытию рубцов заняла около года с разными промежутками между сеансами.
Рычащий тигр
Татуировка, которая ещё и светится
Монстрик поливает растение, которое появилось из шрама
Ещё один пример, как шрам может стать частью татуировки
Розочка
Шрам стал частью стебля
Булавка
Цветочное преображение
Рыбка
Шрам превратился в стрекозу
А вот истории о том, как окружающие обсуждали чужие татуировки, и реакция была на удивление милой.