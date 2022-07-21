15 случаев, когда люди решили не прятать свои шрамы, а обыграть их с помощью татуировок
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15 случаев, когда люди решили не прятать свои шрамы, а обыграть их с помощью татуировок

15 случаев, когда люди решили не прятать свои шрамы, а обыграть их с помощью татуировок

Жизнь — штука сложная, она приносит не только радостные события, но и оставляет шрамы в прямом и переносном смысле. И если душевные раны никому не видны, то шрамы физические могут стать причиной недовольства своей внешностью. Некоторые решают не прятать их под одеждой, а превратить в кусочек искусства, обыграв с помощью татуировки. Вот как это выглядит.

Когда шрамы становятся цветами

Королевская кобра

Перекрытие следа от ожога

Новая жизнь шрамиков на коленке

В татуировках со шрамами у всех свои задачи. Кто-то хочет перекрыть их с помощью рисунка, другим же нравится делать шрам частью композиции, как в этом примере.

История одной сложной работы

Мастер рассказала, что девушка, чью руку сейчас украшают орхидеи, получила ожог кипящим чаем. Ей был тогда всего годик, и почти всю жизнь она была вынуждена носить закрытые вещи. Работа по перекрытию рубцов заняла около года с разными промежутками между сеансами.

Рычащий тигр

Татуировка, которая ещё и светится

Монстрик поливает растение, которое появилось из шрама

Ещё один пример, как шрам может стать частью татуировки

Розочка

Шрам стал частью стебля

Булавка

Цветочное преображение

Рыбка

Шрам превратился в стрекозу

А вот истории о том, как окружающие обсуждали чужие татуировки, и реакция была на удивление милой.

# Интересное
По материалам: twizz

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