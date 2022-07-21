Адеев бросил Самонину из-за ее мамы, которая приехала в гости

Вадим Карасев

На Дом-2 прошёл очередной странный день, который был наполнен непониманием и конфликтами. В начале в очередной раз Бигрина поцапалась с Ромашовым. Рукоприкладство привело к тому, что Настя попыталась уйти за ворота. Далее Адеев предпочёл бросить Самонину, так как на проект приехала её мама.Мама и родная тётя Анны Самониной решили посетить её на Дом-2. Однако, когда женщины и Алексей Адеев начали обсуждать отношения, мать Ани сильно нагрубила Лёше. В итоге он не захотел делать для женщины пиццу, хотя спустя время извинился за своё поведение. Однако мама Самониной отказалась принимать его извинения.Естественно, вся эта ситуация поклонникам телешоу напомнила его прошлые отношения с Анной Брянской. Там всё время преобладали скандалы, пьянство и даже рукоприкладство. И также на проект приходили мама и тётя Брянской, чтобы учить уму-разуму великовозрастного Адеева. И это всё при том, что сам Лёша почти их ровесник. Неужели мама Самониной спугнула потенциального жениха дочери?