Адеев бросил Самонину из-за ее мамы, которая приехала в гости
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Адеев бросил Самонину из-за ее мамы, которая приехала в гости

Адеев бросил Самонину из-за ее мамы, которая приехала в гости
Кажется, для Алексея Адеева одобрение со стороны мамы своей избранницы было очень важно. Как только она приехала на проект, он предпочёл бросить Самонину.
 На Дом-2 прошёл очередной странный день, который был наполнен непониманием и конфликтами. В начале в очередной раз Бигрина поцапалась с Ромашовым. Рукоприкладство привело к тому, что Настя попыталась уйти за ворота. Далее Адеев предпочёл бросить Самонину, так как на проект приехала её мама.

Мама и родная тётя Анны Самониной решили посетить её на Дом-2. Однако, когда женщины и Алексей Адеев начали обсуждать отношения, мать Ани сильно нагрубила Лёше. В итоге он не захотел делать для женщины пиццу, хотя спустя время извинился за своё поведение. Однако мама Самониной отказалась принимать его извинения.

Естественно, вся эта ситуация поклонникам телешоу напомнила его прошлые отношения с Анной Брянской. Там всё время преобладали скандалы, пьянство и даже рукоприкладство. И также на проект приходили мама и тётя Брянской, чтобы учить уму-разуму великовозрастного Адеева. И это всё при том, что сам Лёша почти их ровесник. Неужели мама Самониной спугнула потенциального жениха дочери?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Демна Гвасалия и Balenciaga попались на плагиате: их обвиняют в копировании съемки небольшого российского бренда
Демна Гвасалия и Balenciaga попались на плагиате: их обвиняют в
Адеев бросил Самонину из-за ее мамы, которая приехала в гости
Адеев бросил Самонину из-за ее мамы, которая приехала в гости
Алексей Щербаков: «Ксения Бородина разбежалась со своим мужиком? И где он теперь деньги берет?»
Алексей Щербаков: «Ксения Бородина разбежалась со своим мужиком? И
На Иркутской ГЭС завершили ремонт первого участка дороги
На Иркутской ГЭС завершили ремонт первого участка дороги
Медведев дал обещание беженцам из Донбасса и с Украины
Медведев дал обещание беженцам из Донбасса и с Украины
Когда вернется Пугачева?
Когда вернется Пугачева?
Названа причина внесения Пивоварова в реестр иноагентов
Названа причина внесения Пивоварова в реестр иноагентов
Глава МИД Венгрии приехал с визитом в Москву
Глава МИД Венгрии приехал с визитом в Москву
Игру в квиддич переименуют из-за критики в адрес Джоан Роулинг
Игру в квиддич переименуют из-за критики в адрес Джоан Роулинг
Приметы и поверья на 22 июля 2022 года
Приметы и поверья на 22 июля 2022 года
Ох, уж эти странные и грустные песни из Японии
Ох, уж эти странные и грустные песни из Японии
Максим Галкин поругался с поклонниками
Максим Галкин поругался с поклонниками

Топ на сегодня

Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую половинку (9 фото)
Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко возмутило, что она рожала при трехлетнем сыне
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко
Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на Украине, а увеличит риски для экономики
Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти Ивлеевой, Ирины Шейк и других звезд
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти

Еще по теме

Адеев окажется в изоляторе из-за избиения Анны Самониной
Самонина хочет родить Адееву ребёнка
Адеев открыл магазин женской одежды
Авдеев со своей пассии заселился в комнату Безуса