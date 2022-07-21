Актер Сергей Проханов госпитализирован
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Актер Сергей Проханов госпитализирован

Актер Сергей Проханов госпитализированВ Москве госпитализировали актера Сергея Проханова

Народный артист России актер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Причиной госпитализации стало желудочное кровотечение. Сейчас Проханов находится под наблюдением врачей.

Проханов впервые дебютировал в кино в 1970 году, снявшись в картине «Семья как семья (Коробовы встречают Новый год)». В 1974 году окончил Театральное училище имени Щукина и поступил в труппу Театра имени Моссовета. В 1993 году основал Театр Луны. Проханов играл в спектаклях «Иисус Христос — суперзвезда», «Дальше — тишина…», «Миллион за улыбку», «Сашка», «Фабричная девчонка» и других. Также известен по ролям в фильмах «Корпус генерала Шубникова», «Деревенская история», «Ленин в Париже», «Трижды о любви», «Магистраль», «Коррупция», «Гений» и других проектах. Он также выступал как режиссер театра, лично создавая и перерабатывая пьесы для спектаклей.

Ранее он покинул пост художественного руководителя Театра Луны.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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