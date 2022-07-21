Алексей Щербаков: «Ксения Бородина разбежалась со своим мужиком? И где он теперь деньги берет?»
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Алексей Щербаков: «Ксения Бородина разбежалась со своим мужиком? И где он теперь деньги берет?»

Алексей Щербаков: «Ксения Бородина разбежалась со своим мужиком? И где он теперь деньги берет?»

Каждые новые отношения Ксении Бородиной становятся поводом для обсуждений общественности. Если раньше публика обзывала альфонсом ее бывшего мужа Курбана Омарова, то сейчас это «звание» перешло к новому бойфренду.


Бородина создала образ сильной и независимой женщины. И это действительно так: звезда покупает одну недвижимость за другой, ни в чем себе не отказывает и отдыхает только на люксовых курортах. Далеко не каждый мужчина может переплюнуть ее в финансовом плане. Однако эта самостоятельность стала объектом шуток со стороны коллег 39-летней ведущей.

Так, возможного избранника Ксении Трофима Симищенко обсмеяли Илья Соболев и Алексей Щербаков. Участник YouTube-шоу «Что было дальше?» спросил в личном блоге, мол, что нового произошло у подписчиков. И тут пост прокомментировал Илья. «Тут такое было... Ты и не знаешь, наверное. Короче, Бородина разбежалась с мужиком этим своим. Вот так...» — написал он.

Щербаков наигранно испугался и озадачился вопросом. «И где он теперь деньги берет?» — удивился он.

На эту тему, к слову, любит пошутить и заклятая подруга Бородиной Виктория Боня. Модель съязвила, что брюнетка любит только тех мужчин, которых может обеспечить.

«Ксения Бородина была замужем за Курбаном Омаровым, у него везде приставка — бывший муж. Ксения Бородина предпочитает тех, за кого нужно платить, потом выставлять картинку идеальной семьи, хвастать якобы его подарками. Потом через некоторое время они ссорятся, и Ксения начинает обсуждать, какое у него маленькое достоинство. Далее они сходятся снова. Потом оказывается, что и она, и он замешаны с подругами, друзьями близкого круга...» — рассказывала она в программе «Злые языки».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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