Аллу Пугачеву запечатлел Галкин в машине по дороге к дому Вайкуле

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин побывали в гостях у Лаймы Вайкуле. Алла Пугачева за время отдыха в Латвии, похоже, пересмотрела своё отношение к пышным прическам. Если раньше Примадонна пользовалась разными шиньонами, чтобы создать объем на голове, то теперь она предпочитает другой стиль. Примадонна отдаёт предпочтение естественной красоте. Несколько часов назад в Сети появились свежие кадры, снятые мужем певицы по пути в гости к Лайме Вайкуле. Перед встречей с лучшей подругой Пугачева навела марафет: подчеркнула с помощью макияжа глаза и губы, сделала аккуратную, гладкую прическу. Муж Аллы Борисовны остался в восторге от образа любимой.«Едем в гости к Лайме! Какая у меня красотка сидит! Без фильтров — естественная красота», - сказал Максим. Алла Борисовна попросила мужа выбрать удачный ракурс, чтобы ей потом не пришлось читать обидные комментарии. «Только красиво сними, а то потом опять скажут, что у меня жопа с лицом», — пошутила певица. Кстати, в этом же видео Примадонна похвалила своего супруга, благодаря которому её уровень жизни не сильно упал после отъезда из России. Юморист составил очень плотный гастрольный график, ведь денег на достойную жизнь его семьи уходит очень много. По слухам, за одну только аренду виллы Пугачева отдает около 100 тысяч евро. «Обеспечивает семью! Молодец», — сказала Алла Борисовна о концертах любимого. Кстати, поклонники Примадонны подозревают, что она решила на камеру навестить Вайкуле, чтобы поставить точку в обсуждении слухов о её критическом состоянии. Писали, что Лайма якобы умирает от онкологии. Даже недавнее появление на закрытой вечеринке в Монако не остановило поток новостей о страшном недуге.