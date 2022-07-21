Аллу Пугачеву запечатлел Галкин в машине по дороге к дому Вайкуле
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аллу Пугачеву запечатлел Галкин в машине по дороге к дому Вайкуле

Аллу Пугачеву запечатлел Галкин в машине по дороге к дому Вайкуле
Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин побывали в гостях у Лаймы Вайкуле. Алла Пугачева за время отдыха в Латвии, похоже, пересмотрела своё отношение к пышным прическам. Если раньше Примадонна пользовалась разными шиньонами, чтобы создать объем на голове, то теперь она предпочитает другой стиль. Примадонна отдаёт предпочтение естественной красоте. Несколько часов назад в Сети появились свежие кадры, снятые мужем певицы по пути в гости к Лайме Вайкуле. Перед встречей с лучшей подругой Пугачева навела марафет: подчеркнула с помощью макияжа глаза и губы, сделала аккуратную, гладкую прическу. Муж Аллы Борисовны остался в восторге от образа любимой.
«Едем в гости к Лайме! Какая у меня красотка сидит! Без фильтров — естественная красота», - сказал Максим. Алла Борисовна попросила мужа выбрать удачный ракурс, чтобы ей потом не пришлось читать обидные комментарии. «Только красиво сними, а то потом опять скажут, что у меня жопа с лицом», — пошутила певица. Кстати, в этом же видео Примадонна похвалила своего супруга, благодаря которому её уровень жизни не сильно упал после отъезда из России. Юморист составил очень плотный гастрольный график, ведь денег на достойную жизнь его семьи уходит очень много. По слухам, за одну только аренду виллы Пугачева отдает около 100 тысяч евро. «Обеспечивает семью! Молодец», — сказала Алла Борисовна о концертах любимого. Кстати, поклонники Примадонны подозревают, что она решила на камеру навестить Вайкуле, чтобы поставить точку в обсуждении слухов о её критическом состоянии. Писали, что Лайма якобы умирает от онкологии. Даже недавнее появление на закрытой вечеринке в Монако не остановило поток новостей о страшном недуге.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Нюша ужаснула своими растяжками после вторых родов
Нюша ужаснула своими растяжками после вторых родов
Аллу Пугачеву запечатлел Галкин в машине по дороге к дому Вайкуле
Аллу Пугачеву запечатлел Галкин в машине по дороге к дому Вайкуле
У Никиты Михалкова возникли серьезные проблемы со здоровьем
У Никиты Михалкова возникли серьезные проблемы со здоровьем
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Эксперт: Концепция "молодёжь – это будущее" сменилась на "молодёжь – это настоящее"
Эксперт: Концепция "молодёжь – это будущее" сменилась на
Пранкер Вован рассказал про обиду Макрона
Пранкер Вован рассказал про обиду Макрона
Генсек ООН прибыл в Стамбул для подписания соглашения по экспорту зерна
Генсек ООН прибыл в Стамбул для подписания соглашения по экспорту
Появились подробности о нападении обезьяны на двухлетнюю девочку в Подмосковье
Появились подробности о нападении обезьяны на двухлетнюю девочку в
Подборка забавных твитов обо всем 21.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем 21.07.2022 (15 фото)
Как выглядит могила матери Киркорова
Как выглядит могила матери Киркорова
Ксения Собчак резко прошлась по Владимиру Соловьеву
Ксения Собчак резко прошлась по Владимиру Соловьеву

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Странный и черный юмор (15 фото)
Странный и черный юмор (15 фото)
Эксперт рассказала, какие женщины добиваются успеха и как узнать свой тип
Эксперт рассказала, какие женщины добиваются успеха и как узнать свой
Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото
Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото

Еще по теме

Аллу Пугачеву с детьми запечатлел в интерьерах замка Максим Галкин
Алла Пугачева раскрыла тайну своих «замурованных мужей» и спела с Лаймой Вайкуле «Ой мороз, мороз»
Алла Пугачева напугала Лайму Вайкуле рассказами о «замурованных» бывших мужьях
Алла Пугачева в новогоднюю ночь примерит костюм Деда Мороза