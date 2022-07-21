Аналитик дал прогноз по курсу биткоина до 2025 года
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Аналитик дал прогноз по курсу биткоина до 2025 года

Аналитик дал прогноз по курсу биткоина до 2025 годаАналитик Бражников предрек курсу биткоина рост до 100 тысяч долларов к 2025 году

Продажа Tesla 75 процентов своего портфеля биткоинов не отразится на цене криптовалюты, считает исполнительный директор российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников. В беседе с «Лентой.ру» он дал прогноз по курсу биткоина до 2025 года.



Влияние продажи Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla продал 75 процентов своего портфеля биткоинов почти на миллиард долларов. Генеральный директор компании Илон Маск заявил, что продажа была произведена по причине обеспокоенности общей ликвидностью компании. Он добавил, что в будущем компания готова увеличить запасы биткоина и призвал не воспринимать продажу криптовалюты как «какой-то приговор биткоину».

«Продажа компанией Илона Маска 75 процентов портфеля биткоинов не сильно повлияла на падение криптовалюты. Небольшое падение наблюдалось, но биткоин отыграется», — считает Бражников.



Прогноз до 2025 года

Исполнительный директор РАКИБ напомнил, что ранее биткоин упал ниже 18 тысяч долларов, однако отрос обратно до 23 тысяч долларов.

«На сегодня биткоин стоит 22 800 долларов. По прогнозам, в этом году будет ралли в промежутке 20-30 тысяч долларов. В следующем году все ждут повышения. В апреле 2024 года, по прогнозам, биткоин начнет расти и в этом же году дойдет где-то до 100 тысяч долларов. По крайней мере, это показывает вся история существования криптовалюты, которая на текущий момент происходит в мире», — спрогнозировал он.



Принятие закона в России

Бражников отметил, что криптомир сильно реагирует на все политические движения, и добавил, что по этой причине все ожидают принятия закона в России о цифровых валютах.

«Думаю, когда он будет принят, то много чего интересного произойдет. Криптовалюты — это валюты, которые очень волатильны. Если Россия примет закон, что криптовалюта может быть средством платежа во внешней деятельности, то это даст большой толчок для развития институтов цифровых криптовалют. Которые, в свою очередь, дадут толчок и к повышению цены криптовалюты по всему миру», — заключил он.

В марте 2021 года Tesla заявила, что инвестировала в биткоины 1,5 миллиарда долларов, а затем на некоторое время стала принимать их в качестве оплаты покупок. Однако в мае того же года Илон Маск отказался от этого решения из-за негативного воздействия майнинга на окружающую среду. Позже предприниматель заявил, что компания возобновит прием криптовалютных платежей лишь тогда, когда половина всех цифровых активов будет производиться на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

18 июня биткоин достиг минимума с конца 2020 года — его падение было ниже 18 тысяч долларов. Курс крупнейшей криптовалюты упал на 15 процентов до 17 599 долларов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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