Анастасия Решетова рассказала о скандале с Тимати и ссоре с сыном
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Анастасия Решетова рассказала о скандале с Тимати и ссоре с сыном

Анастасия Решетова рассказала о скандале с Тимати и ссоре с сыном
26-летняя модель Анастасия Решетова рассказала о сыне.    Обладательница титула «Первая вице-мисс Россия — 2014» воспитывает Ратмира. Мальчик появился на свет в отношениях Анастасии с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). Однако ребенок не укрепил этот союз. В сентябре 2020 года модель сообщила, что рассталась с Тимати. Экс-возлюбленные сохранили дружеское общение ради сына. Исполнитель хита «Ключи от рая» любит путешествовать также, как и Анастасия. Ратик поочередно бывает с матерью и с отцом. Но оказалось, что он испытывает недостаток внимания со стороны Решетовой. Популярную девушку это удручает, ей тяжело думать о разлуке с сыном. «Ратик даже слегка обиделся на меня, когда я улетела из Франции в Москву на днях. Я объяснила, что это буквально несколько дней и мне нужно было по рабочим вопросам. Но он не сильно хочет это понимать. Он просто хочет, чтобы мама была рядом всегда», — рассказала Анастасия. Оказалось, что она не может отказать Тимати в том, чтобы сын находился с ним четыре недели. По словам Решетовой, ее несогласие может привести к большому скандалу. Модель уступает Тимуру в этом вопросе.
«Чисто теоретически я могу. Но за этим последует глобальный конфликт. Да и вообще, ребенок должен время с отцом проводить. Вся эта тема, безусловно, очень непростая. Но задача родителей заключается в том, чтобы ребенок был счастлив, бывая и с мамой, и с папой, и не чувствовал никаких напряженных эмоций внутри семьи», — отметила Анастасия. Экс-ведущая реалити-шоу «Топ-модель по-русски» следит за развитием собственного салонного бизнеса. Однако она не против того, чтобы вернуться на телевидение. Решетова призналась, что получила предложение стать участницей популярного проекта «Звезды в Африке». Блогерша отказалась, так как видит себя в другой роли. «Мне предлагали два раза. И не только в этом шоу. Но я отвечаю отказом, так как мне интересны проекты, где я буду в качестве ведущей, а не участника», — пояснила Решетова. Модель также дала совет 16-летним подросткам. Она указала на важность образования и саморазвития. Анастасия считает, что торопиться с отношениями и браком не стоит. «Учиться, учиться и еще раз учиться. Будьте жадными на предмет знаний. В парке поцеловаться и замуж выйти еще успеете», — добавила теледива.
# Шоу-бизнес Решетова Анастасия
По материалам: z-aya

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