Андрей Соколов в шоке от современных студентов

Актер Андрей Соколов в ужасе от молодежи. Режиссер Андрей Кончаловский как-то с изумлением признался, что, набирая курс в ГИТИСе, был поражен тем, что желающие поступить в это заведение ухитрились не знать, кто такой Андрей Тарковский. А ведь они собирались стать режиссерами. Теперь и Андрей Соколов рассказал, что его поразила необразованность, отсутствие любопытства у современной молодежи — даже в тех темах, которые, казалось бы их касаются напрямую. У студентов театрального вуза, например. «На вступительном экзамене задал вопрос девушке, мечтающей стать актрисой, кто такой Олег Даль. Она ответила: «Его не читала». — «Ну ладно, хорошо. А Смоктуновский?» — «Ой, тоже не читала». — «А знаете, кто такая Чурикова?» — «Что-то слышала». — «А Катя Гусева?» — «О, да, да! Актриса!» Всё то же самое», — переживает актер.Андрей Соколов уверен, что этому есть довольно простое и логичное объяснение: в нашей стране за последние лет двадцать лет выросло поколение потребления. «Всё просчитывается на пальцах. Это же простая математика. Сегодняшние абитуриенты рождены 40-летними родителями. А что было 40 лет назад? Начиналась перестройка. Становление этих ребят выпало на лихие 1990-е. Тогда нужно было думать о том, как выжить. Поэтому с кого спрашивать, что книг не читают и никого не знают, — с себя», — рассказал актер в интервью «Известиям».