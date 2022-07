Анонсировали Mia and the Dragon Princess — новое интерактивное кино от Wales Interactive

Вадим Карасев





Команда Wales Interactive, которая известна по множеству игр в жанре FMV (интерактивного кино), представила новый проект — игру Mia and the Dragon Princess. На данный момент у проекта нет даты релиза, но известно, что он появится на PC, консолях и мобильных устройствах. Обычно, разработчики выпускают свои проекты, помимо прочих платформ, на приставках Xbox.

Игра Mia and the Dragon Princess представляет собой интерактивное экшен-кино. В проекте рассказывается о девушке Миа, которая работает в баре и ведет скучную жизнь, но все в один момент меняется, когда в бар попадает женщина, убегающая от бандитов, а за ней и куча головорезов. Игроков в Mia and the Dragon Princess ждет множество экшена, трюков и кулачных боев. Заявлено, что в проекте будет 10 разнообразных концовок.

Напомним, что команда Wales Interactive ранее выпускала различные проекты в жанре FMV, среди которых: The Complex, Bloodshore и ряд других.