Анонсировали Mia and the Dragon Princess — новое интерактивное кино от Wales Interactive
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Анонсировали Mia and the Dragon Princess — новое интерактивное кино от Wales Interactive

Анонсировали Mia and the Dragon Princess — новое интерактивное кино от Wales Interactive


Команда Wales Interactive, которая известна по множеству игр в жанре FMV (интерактивного кино), представила новый проект — игру Mia and the Dragon Princess. На данный момент у проекта нет даты релиза, но известно, что он появится на PC, консолях и мобильных устройствах. Обычно, разработчики выпускают свои проекты, помимо прочих платформ, на приставках Xbox.

Игра Mia and the Dragon Princess представляет собой интерактивное экшен-кино. В проекте рассказывается о девушке Миа, которая работает в баре и ведет скучную жизнь, но все в один момент меняется, когда в бар попадает женщина, убегающая от бандитов, а за ней и куча головорезов. Игроков в Mia and the Dragon Princess ждет множество экшена, трюков и кулачных боев. Заявлено, что в проекте будет 10 разнообразных концовок.






Напомним, что команда Wales Interactive ранее выпускала различные проекты в жанре FMV, среди которых: The Complex, Bloodshore и ряд других.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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