Артист «Кривого зеркала» рассказал о невежливом поведении звезды Comedy Club

Вадим Карасев

Артист Морозов рассказал о невежливом поведении звезды Сomedy Club в ходе работы ведущими

Известный российский юморист, артист программ «Кривое зеркало» и «Смехопанорама» Александр Морозов рассказал о невежливом поведении стендап-комика из Comedy Club в ходе их совместной работы ведущими. Подробности он раскрыл в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!»

Морозов уточнил, что они с коллегой вели благотворительное мероприятие. Он не сообщил, о каком именно юмористе идет речь, однако отметил, что тот является его тезкой.

Как рассказал Морозов, звезда Comedy Club приехал к месту концерта примерно за 10-15 минут до его начала. По словам артиста, когда он зашел в его гримерку, стендап-комик полулежал в кресле, а рядом с ним сидела полураздетая девушка. «Я говорю: "Саша". Он: "Ага". И я не знаю, с чего даже [начать]… Это не наглость, я не знаю, что это. Это вообще что, какое качество человека? У меня просто шок такой был, потому что я не знал, как себя вести», — признался Морозов.

Во время проведения концерта комик допускал фривольности, а некоторые его шутки были «на грани», также заявил артист «Кривого зеркала». «Проходит часа два, он говорит: "Ну ладно, я погнал, я что здесь, бесплатно буду торчать, у меня корпорат". Разворачивается и сваливает», — рассказал Морозов. В заключение юморист задался вопросом, как бороться с хамством.

Ранее Морозов также рассказал о заработке в программе «Кривое зеркало». По словам артиста, за каждый выпуск передачи его участники получали «очень неплохие деньги».