Астрологический смысл звездопада Персеиды с 22 июля по 24 августа 2022 года
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Астрологический смысл звездопада Персеиды с 22 июля по 24 августа 2022 года

Астрологический смысл звездопада Персеиды с 22 июля по 24 августа 2022 года

Каждый звездный поток, через который проходит наша с вами планета, имеет целы ряд важных показателей, а также особый астрологический смысл. Эксперты рассказали, что нам принесет звездопад Персеиды летом 2022 года.


В конце июля наступает отличное время для попыток изменить жизнь к лучшему. Персеиды в этом плане будут отличными помощниками.

Основные характеристики Персеид 2022 года

Для начала стоит отметить, что это один из самых интенсивных и ярких звездопадов в году. Он входит в тройку самых ярких метеорных потоков. Пропустить момент входа в атмосферу Земли болидов и метеоров будет просто невозможно.

Пиковое значение падающих звезд будет примерно с 11 по 13 августа. Вполне вероятно, что самой активной ночью для Персеид будет ночь с 12 на 13 число. Остается лишь надеяться на том, что эти три дня будут максимально ясными.

Скорее всего, вы увидите яркие вспышки, поскольку пиковое число падающих звезд во время активности Персеид может достигать полутысячи. Это большая редкость, когда удается увидеть 8-9 метеоров в минуту, но как минимум на 2-3 метеора в минуту рассчитывать можно. Это очень много, если сравнивать с другими потоками.


Астрологический смысл Персеид

Астрологи отмечают, что в 2022 году Персеиды будут отлично синергировать с силой планет и звезд. Наиболее сильным воздействие потока окажется, очевидно, в середине августа, а именно — 11, 12 и 13 числа.

Воздействие потока на наше сознание очень важное, хоть и не всегда ощутимое. Персеиды помогают нам осознавать и принимать свои слабые стороны. Этот поток наполняет нас силой и уверенность, помогая избавляться от комплексов, вредных привычек, негативного мышления. В период активности Персеид астрологи настоятельно советуют как можно чаще совершать добрые поступки. Это нужно для того, чтобы очистить карму и привлечь в свою жизнь больше удачи.

Это великолепное время для преображения жилища. Можно делать ремонт, переезжать, убираться, делать перестановку мебели, покупать что-то новое из аксессуаров и бытовой техники. Во время активности Персеид полезно заводить домашних животных, ухаживать за престарелыми родителями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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