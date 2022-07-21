Барзиков пытается вернуть Рыбакова на Дом-2
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Барзиков пытается вернуть Рыбакова на Дом-2

Барзиков пытается вернуть Рыбакова на Дом-2
Иван Барзиков так сильно привязался на проекте к Илье Рыбакову, что они нередко встречаются за пределами Дом-2. Более того, Ваня снова пытается вернуть Рыбакова на проект. Дружба Ивана Барзикова с Ильёй Рыбаковым оказалась гораздо сильнее, чем думали антифанаты. Они регулярно встречаются за пределами проекта и Ваня даже делает всё возможное, дабы вернуть товарища на Дом-2. Также они якобы занимаются бизнесом и вместе ездят в налоговую. Однако не понятно, зачем он пытается вернуть парня на проект? Делает ли он это для себя или для Юлии Белой? Возможно, ему просто нужна поддержка. Как бы там ни было, после очередной прогулки он привёз друга на Поляну.

Сам Рыбаков был доволен и даже сообщил подписчикам, что его пригласили в гости. Естественно, после этого поползли слухи, будто он хочет вернуться на проект. Незадолго до этого домовцам с большим трудом удалось от него избавиться. На проекте парня считают лицемером. К слову, изначально Иван Барзиков совместно с Кристиной Бухынбалтэ пытались выставить Артёма Гранта, но что-то пошло не по плану и проект покинул Рыбаков. Ваня до сих пор из-за этого не успокоился и не так давно пытался высмеять Кристину на Лобном. Сложно Ване жить без свиты, очень сложно.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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