BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
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BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер

28 ноября 2021 года, молодой и амбициозный музыкант Дмитрий Вербицкий выпускает свой дебютный, экспериментальный альбом — «Dystopia», насыщенный необычным стилем и оригинальностью, позже из этого он выработает свой неотличимый, музыкальный стиль.

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер

Композиции Дмитрия наполнены атмосферным, современным звучанием, в различных, смешанных жанрах музыки — «Rap & Hip-Hop, Trap, Phonk, Pop, Drill, Electronic, Hyperpop»

С бешенной продуктивностью за 8 месяцев BATÉGA выпускает на данный момент, уже 5 синглов, 9 альбомов и 116 треков в сумме.

Независимый артист выпускает музыку во всех мировых, музыкальных сервисах, через американскую компанию «TuneCore» прямиком из Лос-Анджелеса, которые, кстати, выпустили не малоизвестный трек двух, мировых артистов The Game, Kanye West — «Eazy»

Следующими релизами, BATÉGA начинает показывать своим коллегам по музыке, в ещё свежем жанре «Phonk» на тот момент, что можно не стесняясь и открыто делать настолько мощные, проработанные и не заезженные треки.

Позже, он решает отойти от уже пройденных жанров и перетечь в новые, для создания еще более интересной музыки.

Подходя к своему 3-му альбому «Ascension», Дмитрий взрывает активностью в коротких клипах социальных сетей, набирая миллионы просмотров на треке «Blessed»

Аудитория поклонников артиста намного шире и больше преобладает в западных точках мира, судя по обратному отклику в комментариях социальных сетей, но и не обходится без своей любимой родины России, с тоже значительной, величиной, российских фанатов.

После своих первых, больших результатов музыкант решает не расслабляться и продолжает со своей неконкурентной скоростью выпускать следующие релизы.

Треки BATÉGA вдохновлены во многом творчеством — Travis Scott, Kanye West, Drake, Pop Smoke, A$AP ROCKY, XXXTENTACION.

Часто, музыкант отдает дань уважения, "отцам и королям" музыкальной индустрии в мире Рэпа и Хип-Хопа, оставляя пасхалки, отсылки и намеки на другие композиции.

Слушатели подмечают уникальное, популярное, западное звучание артиста, хоть он и родом из города Якутск.

Каждая музыкальная обложка и видео музыканта выполнены в профессиональных, дизайнерских решениях и стилях, не отставая от самой музыки. Это можно прекрасно заметить, просмотрев дискографию Дмитрия. Вот что означает жить своим делом, вплоть до деталей.

Таинственный музыкант редко впускает слушателей в свою личную жизнь и раскрывает секреты интимных подробностей. Даже личность артиста, окутана вуалью не подпущенных, заинтересованных людей из вне.

Уже к 20 годам, Дмитрий имеет отличное начало и крепкую почву под ногами для попадания в мировые, популярные чарты и быть подписанным на популярный лейбл. И это еще не прошло и года с первого альбома в дискографии.

# Шоу-бизнес

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