Биткоин-биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за «стечения обстоятельств»

Таиландская криптовалютная биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за независящего от компании «стечения обстоятельств». Ограничения действуют до дальнейшего уведомления.

Due to a combination of circumstances beyond our control including volatile market conditions, and the resulting financial difficulties of our key business partners, to maintain the integrity of our platform, we would be pausing withdrawals until further notice. — ZIPMEX (@zipmex) July 20, 2022

К обстоятельствам биржа отнесла «нестабильные рыночные условия и вытекающие из этого финансовые трудности ключевых деловых партнеров».

Летом 2021 года Zipmex привлекла $41 млн от пятого по величине активов банка Таиланда Bank of Ayudhya, медиакомпаний и венчурных фондов.

В июне 2022 года The Block сообщил о планах Coinbase приобрести биткоин-биржу. В итоге стороны договорились о стратегических инвестициях, согласно источникам.

По данным СМИ, Zipmex собиралась привлечь $40 млн в рамках Серии B+, доведя оценку до $400 млн.

CEO и соучредитель компании Маркус Лим в комментарии Cointelegraph назвал Coinbase «интересным партнером». По его словам, на данном этапе инвестиции «имеют больше смысла».

«Приобретение сорвалось из-за рыночных условий. Они отказались от многих стран, таких как Турция и Латинская Америка. Coinbase — отличный стратегический партнер для бизнеса», — подчеркнул Лим.

Источник издания сообщил, что Zipmex якобы одолжила «около $100 млн» одному из крупнейших криптокредиторов в Азии Babel Finance. В середине июня последний заявил о приостановке выплат и вывода средств из-за нехватки ликвидности.

Позднее в компании опровергли сообщения о неплатежеспособности. 19 июля стало известно, что Babel Finance привлек юристов для консультаций по реструктуризации.

Проблемы возникли также у хедж-фонда Three Arrows Capital, криптолендинговых платформ Celsius Network и Vauld.

Собеседник Cointelegraph не исключил, что Zipmex может столкнуться с аналогичными сложностями. По его словам, Babel «не урегулировал свой дефолт, и это дыра в $100 млн».

В ответ на запрос издания Лим заявил, что компания «не комментирует слухи».

Напомним, глава Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что к падению криптовалютного рынка привели «жадность, невежество и бестолковое управление рисками».