Биткоин-биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за «стечения обстоятельств»
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Биткоин-биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за «стечения обстоятельств»

Биткоин-биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за «стечения обстоятельств»


Таиландская криптовалютная биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за независящего от компании «стечения обстоятельств». Ограничения действуют до дальнейшего уведомления.



К обстоятельствам биржа отнесла «нестабильные рыночные условия и вытекающие из этого финансовые трудности ключевых деловых партнеров».


Летом 2021 года Zipmex привлекла $41 млн от пятого по величине активов банка Таиланда Bank of Ayudhya, медиакомпаний и венчурных фондов.


В июне 2022 года The Block сообщил о планах Coinbase приобрести биткоин-биржу. В итоге стороны договорились о стратегических инвестициях, согласно источникам.


По данным СМИ, Zipmex собиралась привлечь $40 млн в рамках Серии B+, доведя оценку до $400 млн.


CEO и соучредитель компании Маркус Лим в комментарии Cointelegraph назвал Coinbase «интересным партнером». По его словам, на данном этапе инвестиции «имеют больше смысла».


«Приобретение сорвалось из-за рыночных условий. Они отказались от многих стран, таких как Турция и Латинская Америка. Coinbase — отличный стратегический партнер для бизнеса», — подчеркнул Лим.


Источник издания сообщил, что Zipmex якобы одолжила «около $100 млн» одному из крупнейших криптокредиторов в Азии Babel Finance. В середине июня последний заявил о приостановке выплат и вывода средств из-за нехватки ликвидности.


Позднее в компании опровергли сообщения о неплатежеспособности. 19 июля стало известно, что Babel Finance привлек юристов для консультаций по реструктуризации.


Проблемы возникли также у хедж-фонда Three Arrows Capital, криптолендинговых платформ Celsius Network и Vauld.


Собеседник Cointelegraph не исключил, что Zipmex может столкнуться с аналогичными сложностями. По его словам, Babel «не урегулировал свой дефолт, и это дыра в $100 млн».


В ответ на запрос издания Лим заявил, что компания «не комментирует слухи».


Напомним, глава Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что к падению криптовалютного рынка привели «жадность, невежество и бестолковое управление рисками».

# Экономика бизнес, биржи криптовалют, новости
По материалам: ForkLog

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