Биткоин-биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за «стечения обстоятельств»

Таиландская криптовалютная биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за независящего от компании «стечения обстоятельств». Ограничения действуют до дальнейшего уведомления.

Due to a combination of circumstances beyond our control including volatile market conditions, and the resulting financial difficulties of our key business partners, to maintain the integrity of our platform, we would be pausing withdrawals until further notice.