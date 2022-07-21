BMC: за год энергоэффективность майнинга биткоина выросла на 46%

Организация Bitcoin Mining Council (BMC) опубликовала квартальный отчет о состоянии индустрии майнинга биткоина, в котором сфокусировалась на метриках энергопотребления, технологической эффективности и экологии.

На конец второго квартала 2022 года совокупный хешрейт участников BMC составил 107,7 EH/s — более 50% от общего показателя.

По сравнению с апрелем-июнем 2021 года вычислительная мощность сети увеличилась на 137%, а энергопотребление — на 63%. Эффективность майнинга за год выросла на 63%. Выработка хешрейта на 1 МВт изменилась с 14,4 EH до 21,1 EH.

"Мы наблюдаем 46% рост год к году в энергоэффективности благодаря достижениям в полупроводниковых технологиях, быстрой экспансии майнинга в Северной Америке, “китайскому исходу”, широкому применению устойчивой энергии и современного оборудования", — прокомментировал CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор.

Доля зеленой энергии в потреблении майнерами выросла за год на 6% и достигла 59,5% (у участников BMC она составила 66,8%).

BMC была создана в мае 2021 года по инициативе Сэйлора после встречи с Илоном Маском. Учредителями организации стали MicroStrategy, Argo Blockchain, Hive Blockchain, Hut8, Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings, Core Scientific и криптоторговый банк Майка Новограца Galaxy Digital.

Согласно сайту, на момент написания в BMC насчитывается 45 компаний-участников, которые ведут деятельность на пяти континентах.

Напомним, согласно исследованию европейских ученых, после запрета майнинга в Китае углеродный след биткоина увеличился на 17%.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) под эгидой ООН указала криптовалюты в качестве одного из факторов риска для экологии.