Бутерин предсказал достижение Ethereum пропускной способности в 100 000 TPS
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Бутерин предсказал достижение Ethereum пропускной способности в 100 000 TPS

Бутерин предсказал достижение Ethereum пропускной способности в 100 000 TPS


Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин на ежегодной конференции сообщества EthCC в Париже заявил о достижении в будущем пропускной способности сети в 100 000 TPS.  



Выступая на мероприятии, Бутерин рассказал о предстоящем "слиянии" (The Merge), в ходе которого блокчейн перейдет на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS), и представил долгосрочные перспективы развития.


Дальнейшие обновления предполагают имплементацию шардинга и расширение использования Rollups, что повысит пропускную способность сети.


"К концу этой дорожной карты Ethereum станет гораздо более масштабируемой системой и сможет обрабатывать 100 000 TPS", — заявил Бутерин.


В числе наиболее значимых будущих изменений он назвал:


  • в монетарной политике — дальнейшее снижение годовой эмиссии ETH;
  • в модели безопасности — слабую субъективность (Weak Subjectivity), выборку доступности данных (DAS), доступ к истории L2-решений, обновленную криптографию;
  • в процессе включения транзакции — EIP-1559, абстракцию аккаунта (account abstraction), разделение предлагающего/создателя блока (PBS).

По словам Бутерина, достижение этих целей затруднено из-за сложности сети и того, как быстро она меняется.


Напомним, в июле разработчики Ethereum предварительно назначили реализацию The Merge на 19 сентября 2022 года.


В мае представители команды прогнозировали проведение обновления в августе. Бутерин также назвал этот месяц наиболее вероятным временем для перехода, но допустил перенос события на сентябрь-октябрь в случае возникновения «потенциальных рисков».

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По материалам: ForkLog

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