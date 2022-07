Бутерин предсказал достижение Ethereum пропускной способности в 100 000 TPS

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин на ежегодной конференции сообщества EthCC в Париже заявил о достижении в будущем пропускной способности сети в 100 000 TPS.

