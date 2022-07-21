Бутерин предсказал достижение Ethereum пропускной способности в 100 000 TPS

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин на ежегодной конференции сообщества EthCC в Париже заявил о достижении в будущем пропускной способности сети в 100 000 TPS.

🎤Welcome back @VitalikButerin 🎤



Speaking now at EthCC[5], in a talk named: « Thoughts about the longer term future of the Ethereum protocol »



Livestream👇https://t.co/XCrqygsq2N pic.twitter.com/oqC0nZCv41 — EthCC - Ethereum Community Conference (@EthCC) July 21, 2022

Выступая на мероприятии, Бутерин рассказал о предстоящем "слиянии" (The Merge), в ходе которого блокчейн перейдет на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS), и представил долгосрочные перспективы развития.

Дальнейшие обновления предполагают имплементацию шардинга и расширение использования Rollups, что повысит пропускную способность сети.

"К концу этой дорожной карты Ethereum станет гораздо более масштабируемой системой и сможет обрабатывать 100 000 TPS", — заявил Бутерин.

В числе наиболее значимых будущих изменений он назвал:

в монетарной политике — дальнейшее снижение годовой эмиссии ETH;

в модели безопасности — слабую субъективность (Weak Subjectivity), выборку доступности данных (DAS), доступ к истории L2-решений, обновленную криптографию;

в процессе включения транзакции — EIP-1559, абстракцию аккаунта (account abstraction), разделение предлагающего/создателя блока (PBS).

По словам Бутерина, достижение этих целей затруднено из-за сложности сети и того, как быстро она меняется.

Напомним, в июле разработчики Ethereum предварительно назначили реализацию The Merge на 19 сентября 2022 года.

В мае представители команды прогнозировали проведение обновления в августе. Бутерин также назвал этот месяц наиболее вероятным временем для перехода, но допустил перенос события на сентябрь-октябрь в случае возникновения «потенциальных рисков».