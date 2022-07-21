Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в инсайдерской торговле
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Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в инсайдерской торговле

Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в инсайдерской торговле


В США арестовали бывшего менеджера по продукту криптовалютной биржи Coinbase Ишана Вахи. Его обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли, сообщило Министерство юстиции. 


Согласно пресс-релизу, правоохранительные органы также арестовали его брата — Нихила Вахи — и предъявили обвинения Самиру Рамани. Всем троим грозит до 20 лет лишения свободы. 


«[Подозреваемые] вступили в сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества со схемой инсайдерской торговли криптоактивами путем применения конфиденциальной информации Coinbase о запланированном листинге на бирже», — говорится в публикации. 


В прокуратуре отметили, что Ишана Вахи имел доступ к данным, связанным с процессом листинга криптовалют на платформе. В частности, он знал, когда компания намерена сделать релевантные публичные заявления и открыть торговлю. 


По версии следствия, в период с июня 2021 по апрель 2022 года бывший сотрудник биржи как минимум 14 раз передавал эту конфиденциальную информации своему брату и Рамани. Последние, в свою очередь, заключали сделки с целью извлечения прибыли. 


«Получив советы от Ишана Вахи, [другие подозреваемые] использовали анонимные Ethereum-кошельки для приобретения криптовалют незадолго до того, как Coinbase публично объявляла о планах размещения или размещала эти активы на своей платформе. [...] В результате схемы инсайдерской торговли они получили реализованную и нереализованную прибыль на общую сумму не менее $1,5 млн», — говорится в пресс-релизе. 


Следователи объяснили, что для того, чтобы скрыть следы преступной деятельности, подозреваемые использовали аккаунты на централизованных биржах, которые были зарегистрированы на подставных лиц. 


В апреле 2022 года лидер мнений Cobie обнаружил адрес, который вложил «сотни тысяч долларов» в токены, представленные в списке Coinbase Asset Listing, за 24 часа до его публикации. 



После этого операционный директор Coinbase пригласил Вахи на «личную встречу», говорится в пресс-релизе. Последний подтвердил намерение явиться, однако на следующий же день попытался бежать из страны — этому воспрепятствовали сотрудники правоохранительных органов, которые уже наблюдали за ним. 


Комиссия по ценным бумагам и биржам США также предъявила подозреваемым аналогичные обвинения. 


Напомним, в мае 2022 года аналитическая компания Argus сообщила, что группа неизвестных инвесторов получила значительную прибыль, используя инсайдерскую информацию о предстоящих листингах на криптовалютных биржах Binance, Coinbase и FTX.

# Экономика coinbase, инсайдерская торговля, сша, новости
По материалам: ForkLog

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