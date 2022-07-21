Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в инсайдерской торговле

В США арестовали бывшего менеджера по продукту криптовалютной биржи Coinbase Ишана Вахи. Его обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли, сообщило Министерство юстиции.

Согласно пресс-релизу, правоохранительные органы также арестовали его брата — Нихила Вахи — и предъявили обвинения Самиру Рамани. Всем троим грозит до 20 лет лишения свободы.

«[Подозреваемые] вступили в сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества со схемой инсайдерской торговли криптоактивами путем применения конфиденциальной информации Coinbase о запланированном листинге на бирже», — говорится в публикации.

В прокуратуре отметили, что Ишана Вахи имел доступ к данным, связанным с процессом листинга криптовалют на платформе. В частности, он знал, когда компания намерена сделать релевантные публичные заявления и открыть торговлю.

По версии следствия, в период с июня 2021 по апрель 2022 года бывший сотрудник биржи как минимум 14 раз передавал эту конфиденциальную информации своему брату и Рамани. Последние, в свою очередь, заключали сделки с целью извлечения прибыли.

«Получив советы от Ишана Вахи, [другие подозреваемые] использовали анонимные Ethereum-кошельки для приобретения криптовалют незадолго до того, как Coinbase публично объявляла о планах размещения или размещала эти активы на своей платформе. [...] В результате схемы инсайдерской торговли они получили реализованную и нереализованную прибыль на общую сумму не менее $1,5 млн», — говорится в пресс-релизе.

Следователи объяснили, что для того, чтобы скрыть следы преступной деятельности, подозреваемые использовали аккаунты на централизованных биржах, которые были зарегистрированы на подставных лиц.

В апреле 2022 года лидер мнений Cobie обнаружил адрес, который вложил «сотни тысяч долларов» в токены, представленные в списке Coinbase Asset Listing, за 24 часа до его публикации.

Story for the ages pic.twitter.com/oMlr8FM70d — Cobie (@cobie) July 21, 2022

После этого операционный директор Coinbase пригласил Вахи на «личную встречу», говорится в пресс-релизе. Последний подтвердил намерение явиться, однако на следующий же день попытался бежать из страны — этому воспрепятствовали сотрудники правоохранительных органов, которые уже наблюдали за ним.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также предъявила подозреваемым аналогичные обвинения.

Напомним, в мае 2022 года аналитическая компания Argus сообщила, что группа неизвестных инвесторов получила значительную прибыль, используя инсайдерскую информацию о предстоящих листингах на криптовалютных биржах Binance, Coinbase и FTX.