Чем опасна магнитная буря 21-22 июля 2022 года и почему ее называют солнечным взрывом

Июль 2022 года отличается высокой солнечной активностью и чередой магнитных бурь, которые волнами накрывают нашу Землю. 21 и 22 числа ожидается очередная волна сильных магнитных бурь, которые метеорологи называют Солнечным взрывом. Метеозависимым людям надо быть готовыми к этому неблагоприятному периоду.

Что такое магнитная буря и почему ее называют солнечным взрывом





Магнитными бурями называют колебания магнитного поля Земли, возникающие вследствие вспышек на Солнце и выброса в космос солнечной энергии в виде заряженных частиц, газа и плазмы. Достигая Земли так называемый солнечный ветер врезается в ее защитную оболочку, вызывая колебания различной степени интенсивности.

В зависимости от силы и скорости солнечного ветра, эти колебания оцениваются по шкале от 1 до 8 баллов. Более мощные магнитные бури иногда называются солнечными взрывами. Они оказывают влияние на все живое на Земле, а также могут выводить из строя приборы и линии электропередач.

Метеозависимые люди с хроническими заболеваниями часто страдают от воздействия магнитных бурь. У них в этот период может ухудшаться состояние, беспокоят мигрень, утомляемость, сонливость.

Как пережить магнитную бурю 21-22 июля 2022 года





Магнитная буря, которая ожидается 21-22 июля 2022 года, начнется уже с вечера 20 июля, ввиду произошедших накануне солнечных взрывов — высокой скачкообразной активности Солнца. По прогнозам метеорологов, на начальном этапе она будет достигать силы 5 баллов и может вызвать резкое ухудшение состояния.

На следующий день ее активность упадет до четырех баллов, а затем начнет постепенно снижаться. Возможно, небольшие колебания магнитного поля Земли будут ощущаться до конца месяца.

Чтобы защитить себя от воздействия магнитных бурь, метеозависимые люди должны находиться под наблюдением врача и строго выполнять его рекомендации. В этот период не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, находиться на солнце и нарушать режим дня.

Все метеозависимые люди должны в эти дни контролировать свое артериальное давление, чаще находиться на свежем воздухе вести здоровый образ жизни и хорошо высыпаться.