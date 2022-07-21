ЧП: Обезьяна едва не разорвала маленькую девочку в Подмосковье

Двухлетняя девочка оказалась в реанимации после нападении обезьяны. Сегодня в Подмосковье произошел жуткий инцидент. Обезьяна, которую у себя держали местные жители, напала на двухлетнюю девочку, прибывшую с родителями из Украины. Сейчас малышка находится в одной из больниц в тяжелом состоянии. По сообщению врачей, малышка попала в медучреждение с большой кровопотерей. Сейчас медики борются за жизнь пострадавшей в реанимации. Позже удалось выяснить, что животное принадлежит Надежде Розенблюм — супруге известного в Москве адвоката. Родители девочки намерены написать заявление на хозяйку. Но ни та, ни другая стороны пока не прокомментировали инцидент. Зато по поводу произошедшего уже вовсю высказываются пользователи Сети. Они надеются, что ребенок пойдет на поправку. «Бедная малышка! Пусть выздоравливает!»; «Обезьяна будто бешеная! Страшно!»; «Как можно так оставлять ребенка одного!»; «Кошмар какой! А где родители были?!»; «Сил матери и отцу. Надеемся, что обойдется!» — делятся некоторые.