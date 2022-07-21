Деми Мур рассказала о принятии возраста: "Я чувствую себя более живой и настоящей, чем когда-либо"
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Деми Мур рассказала о принятии возраста: "Я чувствую себя более живой и настоящей, чем когда-либо"

Деми Мур рассказала о принятии возраста: "Я чувствую себя более живой и настоящей, чем когда-либо"

Деми Мур дала интервью изданию People и рассказала о принятии возраста и желании чувствовать себя сексуальной.

Деми Мур рассказала о своей работе над капсульной коллекцией купальников для бренда Andie Swim: актриса снялась для рекламной кампании, а также сама приняла участие в разработке некоторых моделей, включая бикини. Как отметила Мур, ее цель — разрушить стереотипы о том, что должна носить женщина после определенного возраста.

Это меняет представление о том, что женщины становятся менее желанными с возрастом. Мы не хотим выглядеть пожилыми, мы хотим чувствовать себя сексуальными.Несмотря на то, что в этом году актрисе исполнится 60 лет, она не беспокоится по поводу своего возраста. Тебе исполнилось 59, и ты уже думаешь: "Ну, мне будет 60". Но во многих смыслах я чувствую себя более живой и настоящей, чем когда-либо. Деми Мур рассказала и о своем отношении к стилю: актриса призналась, что любит красиво одеваться, однако отдает предпочтение удобной одежде. Я ценю моду и дружу со многими дизайнерами, которых я уважаю и которыми восхищаюсь. Но я все еще чувствую себя маленьким ребенком, который наряжается, а в глубине души — неряшливый 12-летний мальчик, который хочет просто чувствовать себя комфортно и носить мешковатую одежду. За советами по стилю актриса часто обращается к своим дочерям, называя их своими "самыми большими учителями". Это взаимный обмен вдохновением в стиле, — говорит она.

У Деми Мур есть три дочери от бывшего мужа Брюса Уиллиса: Румер, Скаут и Таллула. Пара рассталась в 2000 году после 13 лет брака, однако Деми Мур и Уиллис тепло общаются и часто проводят время с дочерьми. Ранее стало известно о романе актрисы с шеф-поваром Дэниелом Хаммом, который младше нее на 13 лет.


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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