Демна Гвасалия и Balenciaga попались на плагиате: их обвиняют в копировании съемки небольшого российского бренда
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Демна Гвасалия и Balenciaga попались на плагиате: их обвиняют в копировании съемки небольшого российского бренда

Демна Гвасалия и Balenciaga попались на плагиате: их обвиняют в копировании съемки небольшого российского бренда

В модной индустрии разгорается очередной скандал, связанный с плагиатом. Небольшой российский бренд Masstak (у него всего около 3 500 подписчиков в инстаграме*) обвинил бренд Balenciaga, креативным директором которого является Демна Гвасалия, в копировании съемки. Речь идет о кадре из новой сюрреалистической кампании Balenciaga LOL: модель парит в воздухе, опираясь на работающие моющие шланги. Такие же кадры из фотосессии Masstak были опубликованы еще летом и осенью прошлого года.


Masstak
Balenciaga

Представитель бренда рассказал о ситуации телеграм-каналу Bulochka s Pereulochka.

Сначала были смешанные чувства. Когда эмоции утихли, я дико расстроился, так как на публикации Balenciaga указаны креативщики, которые явно могли "вдохновиться" нашей работой,

— отметил он.

Над кампанией Balenciaga работали Пьетро Д'Аццо в качестве арт-директора и Габриэль Фабри в качестве фотографа.

Модные телеграм-каналы прокомментировали ситуацию.

Российская марка Masstak обвиняет Демну в плагиате — в новой рекламной кампании Balenciaga LOL модель парит в воздухе, отталкиваясь от земли сильным напором воды из моечных шлангов. Съемка Masstak была опубликована еще осенью прошлого года. LOL же вышла только сейчас. Аналогичных референсов мне найти не удалось, но если креативный директор Balenciaga действительно "вдохновился" Masstak, удивительного в этом мало. Копирование маленьких марок большими — явление нередкое. Очень печально,

— написали в канале "Отдел стиль жизни".

Демну, кажись, с нами связывают не только Рената Литвинова, советское прошлое и постсоветская ностальгия, а еще "вдохновение" маленькими русскими брендами. Скорее полный плагиат,

— отметили в канале MUR.

Бренд Masstak также написал об этом в своем инстаграме*, отметив и аккаунт Balenciaga, и аккаунт Diet_Prada, который часто пишет о спорных ситуациях в моде. Но они пока никак не отреагировали на это.


Masstak

Это не первый раз, когда дизайнера обвиняют в плагиате. Когда Демна еще работал креативным директором марки Vetements, его в копировании образов обвинил украинский фотограф, плагиатом оказалась и обложка альбома Земфиры "Бордерлайн", которую оформлял Гвасалия. Были и поистине курьезные случаи. Так, в 2020 году Демна "украл" идею сам у себя, повторив в Balenciaga образ, который он уже выпускал в Vetements.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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