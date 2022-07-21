Для разработки Everwild набирают много новых сотрудников

Вадим Карасев





Похоже, что разработка игры Everwild, которую анонсировали уже несколько лет назад, но до сих пор о проекте известно мало, переходит в активную стадию производства. Проект создается студией Rare эксклюзивно для Xbox и PC, но все еще нет понимания, когда он выйдет.

Однако, студия Rare начала активно набирать сотрудников, что может указывать на серьезные подвижки в производстве. Исполнительный продюсер Everwild Луиза О’Коннор сообщила в Twitter, что команде требуется большое количество специалистов, не уточняя причины массового набора кадров:

Everwild набирает сотрудников! У нас есть много крутых вещей, которые нам нужно построить и сделать. Если вы считаете, что можете нам помочь, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими новыми вакансиями.

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Everwild попала в «производственный ад», и с момента анонса игры несколько раз изменилось ее видение. Ходят слухи, что Everwild может стать крупномасштабной многопользовательской игрой.