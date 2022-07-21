Дочка Любови Успенской думает отказаться от фамилии отца

Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина ищет себе новую фамилию. Больше года Любовь Успенская пыталась наладить отношения с дочерью, которая в Америке пустилась во все тяжкие. Татьяна употребляла запрещенные вещества и поливала мать грязью. Сейчас у близких людей нет поводов для конфликтов. По словам Успенской, дочь обзавелась вредными привычками из-за собственного отца, якобы Александр Плаксин намеренно подсадил дочь на наркотики. «Ошибка, которую я допустила — это позволила Тане полететь в Коста-Рику во второй раз. С подачи ее папочки, который сделал это против моей воли. Вот тогда Таня и начала с благословения отца курить, попала в аварию… Она доверяла ему и слушалась во всем. В общем, мой бывший муж сделал все, чтобы ее разрушить. Он и сам так жил: ничего не делал, не работал. Но, слава Богу, в отличие от отца Таня — девочка очень работоспособная. Она может часами сидеть заниматься музыкой, рисовать, играть на фортепиано. Для нее это кайф и удовольствие — дочь пошла в меня», — заявила 68-летняя Любовь Залмановна.Сейчас звездная наследница контактирует только с матерью, с папой же она оборвала все связи. Девушка даже хочет отказаться от фамилии, которая досталась ей от родителя. «Абсолютно согласна с ней, — поддерживает дочь королева русского шансона. — Фами­лия Плаксина говорит о том, что надо плакать. Успенская — успех. Но я дала Тане возможность подумать, сделать осознанный выбор. Она хотела взять фамилию Казимира, моего друга. Но пока окончательного решения нет». Казимир — приятель Успенской, живущий за границей. Именно он помог артистке помириться с наследницей. «Мне удалось на расстоянии изолировать Таню от папы и отправить в Палм-Спрингс. В Америке живет мой друг Казимир, мы знакомы больше двадцати лет. И общались плотно, когда Танечке было всего три-четыре года. Оказалось, он живет в Палм-Спрингс. И этот человек оказался настоящим другом! Он взял все заботы о Тане на себя. Полгода Казимир с ней занимался, полностью заменил ей отца, сделал так, чтобы Таня поверила, что я ее прощу. Короче, этот человек стал нашим ангелом. Привез Таню в Москву. Только благодаря Казимиру я вернула свою дочь», — призналась исполнительница «7days.ru».