Дочка Любови Успенской думает отказаться от фамилии отца
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Дочка Любови Успенской думает отказаться от фамилии отца

Дочка Любови Успенской думает отказаться от фамилии отца
Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина ищет себе новую фамилию. Больше года Любовь Успенская пыталась наладить отношения с дочерью, которая в Америке пустилась во все тяжкие. Татьяна употребляла запрещенные вещества и поливала мать грязью. Сейчас у близких людей нет поводов для конфликтов. По словам Успенской, дочь обзавелась вредными привычками из-за собственного отца, якобы Александр Плаксин намеренно подсадил дочь на наркотики. «Ошибка, которую я допустила — это позволила Тане полететь в Коста-Рику во второй раз. С подачи ее папочки, который сделал это против моей воли. Вот тогда Таня и начала с благословения отца курить, попала в аварию… Она доверяла ему и слушалась во всем. В общем, мой бывший муж сделал все, чтобы ее разрушить. Он и сам так жил: ничего не делал, не работал. Но, слава Богу, в отличие от отца Таня — девочка очень работоспособная. Она может часами сидеть заниматься музыкой, рисовать, играть на фортепиано. Для нее это кайф и удовольствие — дочь пошла в меня», — заявила 68-летняя Любовь Залмановна.
Сейчас звездная наследница контактирует только с матерью, с папой же она оборвала все связи. Девушка даже хочет отказаться от фамилии, которая досталась ей от родителя. «Абсолютно согласна с ней, — поддерживает дочь королева русского шансона. — Фами­лия Плаксина говорит о том, что надо плакать. Успенская — успех. Но я дала Тане возможность подумать, сделать осознанный выбор. Она хотела взять фамилию Казимира, моего друга. Но пока окончательного решения нет». Казимир — приятель Успенской, живущий за границей. Именно он помог артистке помириться с наследницей. «Мне удалось на расстоянии изолировать Таню от папы и отправить в Палм-Спрингс. В Америке живет мой друг Казимир, мы знакомы больше двадцати лет. И общались плотно, когда Танечке было всего три-четыре года. Оказалось, он живет в Палм-Спрингс. И этот человек оказался настоящим другом! Он взял все заботы о Тане на себя. Полгода Казимир с ней занимался, полностью заменил ей отца, сделал так, чтобы Таня поверила, что я ее прощу. Короче, этот человек стал нашим ангелом. Привез Таню в Москву. Только благодаря Казимиру я вернула свою дочь», — призналась исполнительница «7days.ru».
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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